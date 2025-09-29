Advertisement

لبنان

لقاء مرتقب بين عون وسلام اليوم لتبديد التباينات والتوافق على جلسة لمجلس الوزراء

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-09-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1422768-638947302751444658.jpeg
Doc-P-1422768-638947302751444658.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من المرتقب ان يعقد في الساعات القليلة المقبلة لقاء بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، هو التواصل المباشر الاول بينهما منذ  واقعة "اضاءة صخرة الروشة "، وما تركته من اهتزازات سلبية بين أهل الحكم والحكومة والسلطتين السياسية والأمنية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية العهد وتشكيل الحكومة. 
Advertisement
ومن المقرر ان يتناول اللقاء ايضا المواقف التي اطلقها الموفد الأميركي توم برّاك وما حملته من انذارات واضحة للبنان.
واشارت مصادر معنية  الى ان لا موعد محددا بعد  لجلسة مجلس الوزراء بإنتظار التوافق عليها بين رئيسي الجمهورية والحكومة، فيما اشارت مصادر اخرى الى ان الجلسة ستُعقد هذا الاسبوع في القصر الجمهوري.
وأكدت مصادر سياسية أن رئيس الحكومة ماضٍ حتى النهاية في متابعة القضية، رافضاً الاكتفاء بالمعالجات الشكلية، ومصرًّا على تنفيذ القرارات القضائية سواء في ما يتصل بسحب التراخيص من الجمعية التي طلبت انارة صخرة الروشة  أو إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات. 
وفي اطار  معالجة تداعيات ما حصل في الروشة اجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، فيما اكد  وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بعد تلقيه انتقادات حيال التعاطي الأمني للوزارة مع تظاهرة الروشة، بأن "مرجعيتي الدولة، ومحسوب عليها، وليس على الأشخاص. أنا وزير داخلية كل لبنان، ومسؤوليتي في الوزارة الحفاظ على أمن كل المواطنين. وما حصل في الروشة يسلك طريقه عبر القنوات القضائية المختصة".
اضاف: "أنفذ ما يقرره الرئيسان عون وسلام. ورئيس الحكومة خط أحمر عندي".
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
لقاء مرتقب بين عون وسلام لمعالجة تداعيات أزمة إضاءة صخرة الروشة وجلسة تشريعية غداً
lebanon 24
29/09/2025 10:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
قبل جلسة مجلس الوزراء.. لقاء بين عون وسلام
lebanon 24
29/09/2025 10:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء مرتقب بين برّي وسلام
lebanon 24
29/09/2025 10:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء مرتقب بين عون ورعد.. تفاصيل ومعلومات
lebanon 24
29/09/2025 10:25:11 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

قوى الأمن الداخلي

القصر الجمهوري

وزير الداخلية

المدير العام

مجلس الوزراء

جوزاف عون

نواف سلام

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:15 | 2025-09-29
03:14 | 2025-09-29
03:10 | 2025-09-29
03:08 | 2025-09-29
03:06 | 2025-09-29
03:00 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24