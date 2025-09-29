اشتباك متصاعد بشأن قانون الإنتخاب والقانون الحالي هو المرجّح للتطبيق

Advertisement

تزداد في الأوساط السياسية التقديرات بإمكانية حصول توترات إعلامية وسياسية واسعة في المرحلة المقبلة، تتمحور بشكل أساسي حول النيابية وآلياته، بدءا بجلسة مجلس النواب اليوم التي يغيب عن جدول اعمالها الرسمي ملف اقتراع المغتربين، علماً أن 61 نائباً هدّدوا بالانسحاب من الجلسة في حال عدم مناقشة الموضوع في .وبحسب مصادر سياسية، فإن هذه التوترات المتوقعة ليست مجرد خلافات تقنية، بل تُستخدم كذريعة منطقية ومتفق عليها ضمن عدد من القوى والأحزاب لتبرير تأجيل الاستحقاق النيابي.وتقول هذه القوى إن الظروف السياسية والانقسامات العميقة حول شكل القانون لا تسمح بإجراء الانتخابات في موعدها، ما يفتح الباب أمام مرحلة من السجالات الحادة قد تتصاعد مع اقتراب المهل الدستورية، وسط غياب أي توافق فعلي حول الصيغة النهائية.في المقابل، نقل مصدر إستشاري كلاما دقيقا لمرجعية رئاسية مفاده أن لا مجال حتى للتفكير في تأجيل الإنتخابات النيابية المقبلة ، وأن الأمر ليس بحسب أهواء ومصالح في ، بل هناك مؤسسات ومواعيد دستورية يجب إحترامها.المصدر ختم بالقول: "الإنتخابات ستحصل على أساس القانون الحالي مع تعديل طفيف إذا ما تم التوافق عليه ، وفي كل الأحوال إذا كان بند اقتراع المغتربين على ستة مقاعد غير قابل للتطبيق فليتم الغاؤه، وإذا كان هناك فريق لا يستطيع أبداً إجراء حملات إنتخابية في الخارج فنبحث جميعنا عن الحل، أما الغير قابل للنقاش فهو تأجيل الإنتخابات".