"اللقاء النيابي المستقل": لن نشارك في الجلسة التشريعية غداً

أعلن تكتل "اللقاء النيابي المستقل" في بيان، عدم مشاركته في الجلسة التشريعية التي ستعقد يوم غدٍ الثلاثاء في مجلس النواب.

وجاء في بيان لـ"التكتل": "عقب رفع جلسة مجلس النواب إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 أيلول 2025، وانطلاقاً من حرص تكتل "اللقاء النيابي المستقل" على إتاحة أوسع مساحة ممكنة أمام الاتصالات والمشاورات الجارية، وحرصاً على تعزيز مناخ التوافق بين اللبنانيين عامة والكتل السياسية خاصة، قرر التكتل عدم المشاركة في الجلسة التشريعية المقررة غداً".

وأضاف: "يأتي هذا القرار تعبيراً عن التكتل بالعمل على تهيئة الظروف السياسية السليمة التي من شأنها أن تفتح الباب أمام تفاهمات وطنية أوسع، بعيداً عن الاصطفافات وبما ينسجم مع المصلحة للبلاد".

وختم: "يؤكد التكتل أن الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة تبقى لتعزيز ثقافة الحوار وتغليب منطق التفاهم على منطق الانقسام، بما يحفظ الاستقرار ويعيد الثقة بالمؤسسات ويصون الحياة السياسية والوطنية".