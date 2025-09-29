Advertisement

لبنان

"اللقاء النيابي المستقل": لن نشارك في الجلسة التشريعية غداً

Lebanon 24
29-09-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1423101-638947730412874050.jpeg
Doc-P-1423101-638947730412874050.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن تكتل "اللقاء النيابي المستقل" في بيان، عدم مشاركته في الجلسة التشريعية التي ستعقد يوم غدٍ الثلاثاء في مجلس النواب.
 
 
وجاء في بيان لـ"التكتل": "عقب رفع جلسة مجلس النواب إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 أيلول 2025، وانطلاقاً من حرص تكتل "اللقاء النيابي المستقل" على إتاحة أوسع مساحة ممكنة أمام الاتصالات والمشاورات الجارية، وحرصاً على تعزيز مناخ التوافق بين اللبنانيين عامة والكتل السياسية خاصة، قرر التكتل عدم المشاركة في الجلسة التشريعية المقررة غداً".
Advertisement
وأضاف: "يأتي هذا القرار تعبيراً عن التزام التكتل بالعمل على تهيئة الظروف السياسية السليمة التي من شأنها أن تفتح الباب أمام تفاهمات وطنية أوسع، بعيداً عن الاصطفافات وبما ينسجم مع المصلحة العليا للبلاد".
وختم: "يؤكد التكتل أن الأولوية في هذه المرحلة الدقيقة تبقى لتعزيز ثقافة الحوار وتغليب منطق التفاهم على منطق الانقسام، بما يحفظ الاستقرار ويعيد الثقة بالمؤسسات ويصون الحياة السياسية والوطنية".
 
 
مواضيع ذات صلة
ميقاتي يلتقي تكتل اللقاء النيابي المستقل بمكتب النائب بدر في بيروت
lebanon 24
30/09/2025 00:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة نيابية تشريعية الإثنين تشعل مواجهة بشأن "تصويت المغتربين"
lebanon 24
30/09/2025 00:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء مرتقب بين عون وسلام لمعالجة تداعيات أزمة إضاءة صخرة الروشة وجلسة تشريعية غداً
lebanon 24
30/09/2025 00:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء يجمع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام قبيل انطلاق الجلسة التشريعية (لبنان الحر)
lebanon 24
30/09/2025 00:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24

التزام

العليا

العلي

بيرا

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-09-29
16:55 | 2025-09-29
16:49 | 2025-09-29
16:20 | 2025-09-29
15:50 | 2025-09-29
15:04 | 2025-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24