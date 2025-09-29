25
Advertisement
لبنان
"القضاء الأعلى" نعى القاضي حسن شحرور: تميز بمناقبيته وسعة معرفته القانونية
Lebanon 24
29-09-2025
|
13:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعى
مجلس القضاء الأعلى
في بيان، القاضي حسن أحمد
شحرور
، وقال: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى رئيس وأعضاء مجلس القضاءِ الأعلى القاضي حسن أحمد شحرور، الذي غيبه الموت وهو في ريعان عطائه، وقد تميّز خلال مسيرته القضائية بمناقبيته ودماثة أخلاقه وسعة معرفته القانونية".
Advertisement
أضاف: "القاضي الراحل من مواليد
الغبيري
في 26/11/1964، دخل سلك
القضاء
في عام 1994، وأمضى فيه نيفا وثلاثين سنة، شغل خلالها مراكز عدة بين عضو لدى محكمة الدرجة الاولى في
النبطية
في عام 1997، وقاض منفرد منتدب في تبنين في العام عينه، وعين قاضيا منفردا في النبطية في عام 1999، وتولى منصب قاضي تحقيق في
لبنان
الجنوبي في عام 2002، ثم عين في عام 2004 قاضي تحقيق في لبنان الجنوبي ومنتدبا محاميا عاما لدى
النيابة العامة
الاستئنافية في النبطية. ثم تولى منصب مستشار لدى
المحكمة العسكرية الدائمة
في عام 2009، قبل أن يعين مستشارا في الغرفة الخامسة لدى
محكمة الاستئناف
في
جبل لبنان
في أيلول الجاري بموجب مرسوم التشكيلات القضائية الأخير".
وعزى باسم رئيس وأعضاء
مجلس القضاء
الأعلى "عائلته وابنته القاضية دينا شحرور وزميلاته وزملائه القاضيات والقضاة، وأقاربه ومعارفه".
