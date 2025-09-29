"القضاء الأعلى" نعى القاضي حسن شحرور: تميز بمناقبيته وسعة معرفته القانونية

نعى في بيان، القاضي حسن أحمد ، وقال: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى رئيس وأعضاء مجلس القضاءِ الأعلى القاضي حسن أحمد شحرور، الذي غيبه الموت وهو في ريعان عطائه، وقد تميّز خلال مسيرته القضائية بمناقبيته ودماثة أخلاقه وسعة معرفته القانونية".

Advertisement



أضاف: "القاضي الراحل من مواليد في 26/11/1964، دخل سلك في عام 1994، وأمضى فيه نيفا وثلاثين سنة، شغل خلالها مراكز عدة بين عضو لدى محكمة الدرجة الاولى في في عام 1997، وقاض منفرد منتدب في تبنين في العام عينه، وعين قاضيا منفردا في النبطية في عام 1999، وتولى منصب قاضي تحقيق في الجنوبي في عام 2002، ثم عين في عام 2004 قاضي تحقيق في لبنان الجنوبي ومنتدبا محاميا عاما لدى الاستئنافية في النبطية. ثم تولى منصب مستشار لدى في عام 2009، قبل أن يعين مستشارا في الغرفة الخامسة لدى في في أيلول الجاري بموجب مرسوم التشكيلات القضائية الأخير".