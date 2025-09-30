Advertisement

لبنان

اجتماع بين عون وسلام صباح اليوم ونصائح لرئيس الحكومة لعدم افتعال أزمة رئاسية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
30-09-2025 | 01:00
A-
A+
Doc-P-1423296-638948165282292499.png
Doc-P-1423296-638948165282292499.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتكثف المساعي الرسمية على خط معالجة تداعيات احتفالية "إضاءة صخرة الروشة" في وقت تحولت الجلسة التشريعية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، الى ساحة مبارزة سياسية محورها موضوع قانون الانتخاب واقتراع المغتربين وانتهت بتطيير النصاب وارجائها الى اليوم .
Advertisement
ففي الملف الرئاسي، وبعدما اعتذر بالامس بداعي المشاركة في الجلسة التشريعية، من المقرر ان يزور رئيس الحكومة نواف سلام عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم رئيس الجمهورية لبحث كل ما جرى وللتأكيد على وحدة السلطة وتضامنها .
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري زار قصر بعبدا امس بعد الجلسة التشريعية، حيث التقى رئيس الجمهورية واكتفى على الاثر بالقول: "‏اللقاء مع فخامة الرئيس كان كالعادة ممتازاً، عرضنا مواضيع الساعة وأطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، ووضعناه في جو ما حصل في بيروت قبل أيام".
وعلم أنّ سلام "تلقى نصائح من عدة مراجع دبلوماسية وسياسية ووزراء بضرورة عدم تضخيم القضية وافتعال أزمة رئاسية مع رئيس الجمهورية، أو مع قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي"، علماً أن ثمة ترقباً لأول تقرير يفترض أن تقدمه قيادة الجيش إلى مجلس الوزراء بعد الخامس من تشرين الأول المقبل حول ما أنجزه الجيش خلال الشهر الاول منذ جلسة الخامس من أيلول في تنفيذ خطته التدريجية لتنفيذ قرار حصرية السلاح.
وكان لافتا امس كلام لرئيس الجمهورية دافع فيه بقوة عن الجيش والأجهزة الأمنية وتزامن مع استقباله لقائد الجيش وتقليده وساماً رفيعاً، وأوحى كل ذلك بأنه بمثابة رد ضمني على الموقف المنتقد للجيش والأجهزة الأمنية في واقعة الروشة والذي لم يكن الرئيس سلام بعيداً عنه.
نيابيا، من المقرر ان يستأنف مجلس النواب جلسته التشريعية عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم  بعدما فُقد النصاب في جلسة يوم امس بسبب الخلاف الحاد  بين الكتل والنواب المطالبين رئيسَ مجلس النواب نبيه بري بمناقشة ملف قانون الانتخاب تحت قبة البرلمان للإفساح في المجال أمام اقتراع المغتربين لـ128 نائباً، وبين فريق الثنائي الشيعي الذي ينادي بحصر تصويتهم بـ6 نواب، علماً أن "التيار الوطني الحر" المؤيد للـ6 نواب، لم يمانع مناقشته في الهيئة العامة. 
ونقل مقرّبون من رئيس الجمهورية "إصراره على إجراء الاستحقاق النيابي بموعده وانه لن يسمح بتأجيله، لان  أيّ تأجيل يساهم في عرقلة المسار الدستوريّ والسياسيّ الذي انطلق بعد انتخابه رئيساً للجمهورية لإعادة بناء الدولة، كما ويعطي إشارة سلبية للخارج على انتظام عمل الدولة والمؤسسات والعملية الديمقراطية والسياسية".
وفي سياق متصل، وطبقا لما كان "لبنان 24" اورده في السادس والعشرين من الجاري تحت عنوان "الداخلية انجزت "خطة اقتراع المغتربين"، كشف وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنه باشر "منذ أسابيع عدة، التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين، وتم إنجاز آلية تسجيل المغتربين"متمنيا "عند عودة وزير الخارجية من الخارج انطلاق عملية التسجيل خلال أيام ليكون أمامنا ما يقارب الشهر و٢٠ يوما من أجل التسجيل". 
وقال: "انا كوزير داخلية ملتزم بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها في ايار المقبل ووفق قانون الانتخاب الساري المفعول، وهناك مهل لا بد من انجازها واولها تسجيل المغتربين للتصويت، وهذا ما بدأنا به لأن المهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل."
‎وعن امكانية تعديل القانون لا سيما لجهة انجاز البطاقة الانتخابية والميغاسنتر قال: "الامور الاخرى المتعلقة بالقانون وتعديله هي رهن ما يجري في المجلس النيابي من نقاشات، وما يقرره المجلس من تعديلات نسير بها كوزارة داخلية اذا امكن ذلك قبل انتهاء المهل وموعد الانتخابات."

المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
اجتماع في قصر بعبدا بين الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام
lebanon 24
30/09/2025 14:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء مرتقب بين عون وسلام لمعالجة تداعيات أزمة إضاءة صخرة الروشة وجلسة تشريعية غداً
lebanon 24
30/09/2025 14:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع بين عون وسلام في قصر بعبدا
lebanon 24
30/09/2025 14:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تدابير سير على طريق جسر سليم سلام اعتبارًا من اليوم حتى صباح الاثنين
lebanon 24
30/09/2025 14:15:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

التيار الوطني الحر

وزير الخارجية

التيار الوطني

مجلس الوزراء

نبيه بري

لبنان 24

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:08 | 2025-09-30
07:06 | 2025-09-30
06:57 | 2025-09-30
06:49 | 2025-09-30
06:41 | 2025-09-30
06:40 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24