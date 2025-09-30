Advertisement

لبنان

في القاع والهرمل.. الريجي تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة وورشة لتصنيع المعسل المزوّر

Lebanon 24
30-09-2025 | 04:57
واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في منطقتي القاع والهرمل، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المزورة والتنباك المهرب، بالإضافة الى ورشة لتصنيع المعسّل المزوّر.  
وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص، كما اعلن في بيان.
لبنان

إقتصاد

اللبنانية

القضاء ا

القضاء

هرمل

الري

