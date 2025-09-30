في القاع والهرمل.. الريجي تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة وورشة لتصنيع المعسل المزوّر

Advertisement

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك " " جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة، ونفّذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في منطقتي القاع والهرمل، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المزورة والتنباك المهرب، بالإضافة الى ورشة لتصنيع المعسّل المزوّر.وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها المختص، كما اعلن في بيان.