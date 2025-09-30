28
لبنان
سلام مرحّباً بخطة ترامب: تكرّس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
Lebanon 24
30-09-2025
|
05:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
رحب رئيس الحكومة
نواف سلام
"بإعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، ولا سيما أنها تنص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى أهلها، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني".
وأضاف عبر "إكس": "كما أن الخطة تكرّس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه، ونرحب كذلك بإعلان
الرئيس ترامب
رفض ضم
الضفة الغربية
إلى
إسرائيل
".
