سلام مرحّباً بخطة ترامب: تكرّس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

رحب رئيس الحكومة "بإعلان الرئيس الأميركي عن خطة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، ولا سيما أنها تنص على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى أهلها، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني".

وأضاف عبر "إكس": "كما أن الخطة تكرّس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه، ونرحب كذلك بإعلان رفض ضم إلى ".