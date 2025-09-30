شباب صيدا يروون قصص نجاحهم أمام شركاء "المواساة" الدوليين

Advertisement

استقبلت جمعية "المواساة" في وفدًا من منظمة "أنيرا" وممثلين عن منظمة "اليونيسف" والحكومة ، في زيارة ميدانية للاطلاع على سير البرامج المشتركة التي تنفذها الجمعية ضمن مشروع “تعليم، تمكين وتوظيف الشباب في لبنان”.استهل الوفد زيارته بجولة في أقسام الجمعية، حيث اطلع على النشاطات التدريبية والمهنية التي ينفذها الطلاب في مجالات متعددة، تعكس نجاح البرامج المطبقة في تزويد الشباب بالمهارات العملية اللازمة لدخول سوق العمل بجدارة. وكانت الجولة فرصة للتعرف عن قرب على قصص نجاح فردية تحققت بفضل هذه المبادرات.واختتمت الزيارة بمأدبة غداء أعدها طلاب اختصاص الفندقية في الجمعية، الذين قدّموا نماذج عملية عن مكتسباتهم التدريبية، في أجواء جمعت بين العمل التطبيقي والتواصل المباشر مع الشركاء الداعمين.وشارك في اللقاء رئيسة الجمعية رولا الشماع الأنصاري، ومديرة الجمعية غايدة درزي، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية ضم رغدة البابا، حنينة، ميرفت بوجي وزينة الحسن، اللواتي أكدن "أهمية هذه الشراكات الدولية في دعم دور الجمعية واستمرار رسالتها الإنسانية والتنموية".وأكدت الشماع الأنصاري أن "هذه الزيارة تعكس الثقة التي يوليها الشركاء الدوليون للجمعية ورسالتها الإنسانية"، مشددة على أن "الاستثمار في التعليم والتدريب هو الطريق الأمثل لحماية الشباب من البطالة والتهميش، وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وبناء مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا". وأضافت: "دعم شركائنا من أنيرا ويونيسف والحكومة الألمانية يعزز قدرتنا على مواصلة هذه المسيرة ويضاعف أثرها الإيجابي في المجتمع".من جهتها، أعربت غايدة درزي عن تقديرها لهذه الزيارة، واعتبرتها "محطة مهمة لتعزيز التعاون مع الشركاء والتأكيد مجددًا على الدور المحوري للشباب في صناعة "، موجهة الشكر لفريق العمل على جهوده المتميزة، ولا سيما هدى نقودي، رشا النقوزي، ومريم ، مثمنة "إخلاصهن وعطائهن في إنجاح البرامج والمبادرات التي تنفذها الجمعية".