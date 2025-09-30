Advertisement

لبنان

الحاج حسن: خريطة إسرائيل الكبرى ترسم برعاية أميركية

Lebanon 24
30-09-2025 | 09:03
نظمت العلاقات العامة في "حزب الله" في منطقة البقاع، لقاء سياسيا مع رئيس "تكتل يعلبك الهرمل" النائب الدكتور حسين الحاج حسن، منزل المختار مأمون الديراني في بلدة قصرنبا، بحضور فاعليات سياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.
وخلال اللقاء تحدث النائب الحاج حسن عن "محاولات العدو الإسرائيلي والإدارة الأميركية الداعم الرسمي له، وكل رعاته وأدواته، نزع سلاح المقاومة بذرائع مختلفة، ولكن المقاومة تمتلك الوعي والبصيرة والعزيمة والأرادة والثبات لمواجهة كل التحديات، ولقد أصبحت المقاومة بحول الله وقوته على أتم الجهوزية لردع العدو فيما لو فكر بالحرب على لبنان مجددا".

وأشار إلى أن "مشهد المجريات السياسية الإقليمية، بات واضحًا، خاصة بعد ضرب قطر، ومحاولة إسرائيل زعزة أمن المنطقة، وعدم اعترافها مؤخرا بالحدود التي رسمتها اتفاقية سايكس- بيكو، وبالتالي استباحة كل حدود الدول العربية ورسم خارطة اسرائيل الكبرى برعاية أميركية".

 
