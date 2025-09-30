الحاج حسن: خريطة إسرائيل الكبرى ترسم برعاية أميركية

Advertisement

نظمت العلاقات العامة في " " في منطقة ، لقاء سياسيا مع رئيس "تكتل يعلبك " النائب الدكتور ، منزل المختار مأمون الديراني في بلدة قصرنبا، بحضور فاعليات سياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.وخلال اللقاء تحدث النائب عن "محاولات العدو والإدارة الأميركية الداعم الرسمي له، وكل رعاته وأدواته، نزع سلاح بذرائع مختلفة، ولكن المقاومة تمتلك الوعي والبصيرة والعزيمة والأرادة والثبات لمواجهة كل التحديات، ولقد أصبحت المقاومة بحول الله وقوته على أتم الجهوزية لردع العدو فيما لو فكر بالحرب على مجددا".وأشار إلى أن "مشهد المجريات السياسية الإقليمية، بات واضحًا، خاصة بعد ضرب قطر، ومحاولة زعزة أمن المنطقة، وعدم اعترافها مؤخرا بالحدود التي رسمتها اتفاقية سايكس- بيكو، وبالتالي استباحة كل حدود ورسم خارطة اسرائيل الكبرى برعاية أميركية".