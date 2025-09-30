Advertisement

لبنان

شحادة: لا اقتصاد مستدام دون إدارة رقمية وكوادر مدربة

Lebanon 24
30-09-2025 | 11:44
A-
A+

Doc-P-1423616-638948547847187416.png
Doc-P-1423616-638948547847187416.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر "الشمول العالي من أجل اقتصاد مستدام"، إلى جانب النائبين نجاة صليبا عون وقبلان قبلان، ومديرة مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC)، مونيك نيوياك.
Advertisement

وأكد شحادة، خلال مداخلته، "أهمية إنشاء وزارة متخصصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، مشددا على "ضرورة إدخال هذه الخدمات الحديثة في كل الإدارات العامة لتحسين الأداء ورفع كفاءة العمل الإداري، بما يساهم في بناء اقتصاد مستدام وأكثر شمولا".

كما عرض شحادة "بعض المهام الأساسية للوزارة، ومنها تصميم سياسات واستراتيجيات وطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تعزيز البنية التحتية الرقمية للدولة، وإطلاق برامج تدريبية للكوادر البشرية في الإدارات العامة".

وكشف شحادة عن "انطلاق أولى مراحل التدريب العملي عبر تنظيم دورات تدريبية لموظفي وزارة المهجرين والصندوق المركزي للمهجرين، كخطوة أولى ستليها برامج موسعة تشمل باقي المؤسسات العامة".

واعتبر أن "التكنولوجيا ليست ترفا، بل ركيزة أساسية للنهوض بالإدارة العامة وتحقيق التنمية المستدامة". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
عز الدين تدعو إلى اقتصاد مستدام ومواجهة الاستهلاك المفرط
lebanon 24
01/10/2025 01:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: التحول الرقمي بوابة لبنان لاقتصاد عصري وشفاف
lebanon 24
01/10/2025 01:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: انتقال لبنان إلى الجمهورية الرقمية خيار لا يحتمل التأجيل
lebanon 24
01/10/2025 01:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: طموحنا بناء جمهورية رقمية نفتخر بها جميعا
lebanon 24
01/10/2025 01:06:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الذكاء الاصطناعي

الإدارات العامة

الوكالة الوطنية

الإدارة العامة

وزارة المهجرين

قبلان قبلان

وزير الدولة

نجاة صليبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:12 | 2025-09-30
16:21 | 2025-09-30
16:18 | 2025-09-30
15:46 | 2025-09-30
15:17 | 2025-09-30
15:15 | 2025-09-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24