لبنان

في الجنوب.. قنابل إسرائيلية وحريق

Lebanon 24
30-09-2025 | 14:55
أفادت مندوبة "لبنان24" عن اندلاع حريق في اطراف تلة العوضة بعدما عمد الجيش الاسرائيلي على القاء أكثر من ٣ قنابل مضيئة في المكان.
