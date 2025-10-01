بيانٌ من الجيش.. هذا ما سيجري في حقل بليدا

Advertisement

أعلنت قياة الجيش في بيان، أنه بتاريخ 1 /10 /2025 ما بين الساعة 9.30 والساعة 12.00، ستقوم منظمة غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان في حقل بليدا - .