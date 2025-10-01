27
لبنان
مؤتمر في LAU.. دور الذكاء الاصطناعي في التعليم والرعاية الصحية
Lebanon 24
01-10-2025
|
05:09
اختتمت
كلية الطب
في
الجامعة اللبنانية الأميركية
(LAU) مؤتمرها الدولي الرابع بعنوان: “الموجة الجديدة – إعادة تعريف الرعاية الصحية في عصر الذكاء الاصطناعي”، الذي نُظم بالشراكة مع كلية طب وايل كورنيل – قطر، وحصل على اعتماد من مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر (ACCME).
ناقش المؤتمر على مدى يومين مستقبل التعليم الطبي في ظل
الذكاء الاصطناعي
، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، وحضور
وزير الصحة
العامة الدكتور راكان
ناصر الدين
، إضافة إلى شخصيات
أكاديمية
وطبية.
الوزير ناصر الدين شدد على ضرورة إصلاح التعليم الطبي لمواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن
لبنان
ما زال مصدرًا للمواهب الطبية رغم تحديات الهجرة. فيما أكدت عميدة كلية الطب الدكتورة
صولا
عون بحوث على "أهمية الحفاظ على البعد الإنساني في مهنة الطب أمام التطور التقني"، معلنة عن إطلاق مبادرات جديدة في مجال المحاكاة الطبية والتعاون الأكاديمي.
