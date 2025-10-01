مؤتمر في LAU.. دور الذكاء الاصطناعي في التعليم والرعاية الصحية

Advertisement

اختتمت في (LAU) مؤتمرها الدولي الرابع بعنوان: “الموجة الجديدة – إعادة تعريف الرعاية الصحية في عصر الذكاء الاصطناعي”، الذي نُظم بالشراكة مع كلية طب وايل كورنيل – قطر، وحصل على اعتماد من مجلس اعتماد التعليم الطبي المستمر (ACCME).ناقش المؤتمر على مدى يومين مستقبل التعليم الطبي في ظل ، بمشاركة خبراء محليين ودوليين، وحضور العامة الدكتور راكان ، إضافة إلى شخصيات وطبية.الوزير ناصر الدين شدد على ضرورة إصلاح التعليم الطبي لمواكبة التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، معتبرًا أن ما زال مصدرًا للمواهب الطبية رغم تحديات الهجرة. فيما أكدت عميدة كلية الطب الدكتورة عون بحوث على "أهمية الحفاظ على البعد الإنساني في مهنة الطب أمام التطور التقني"، معلنة عن إطلاق مبادرات جديدة في مجال المحاكاة الطبية والتعاون الأكاديمي.