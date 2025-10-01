Advertisement

لبنان

قوى الأمن: هذه حقيقة ما حدث لقاصر في مركز لتأهيل الأحداث

Lebanon 24
01-10-2025 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1424034-638949377160606315.jpg
Doc-P-1424034-638949377160606315.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي


تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا حول انتحار السجين القاصر (م. أ.) أحد نزلاء مركز الوروار لتأهيل الأحداث، وأنّ التحقيق لم ينته وقوى الأمن لم توضح ملابسات ما جرى. وأنّ جثّته مضرّجة بالدّماء، وإلى جانبه عدد كبير من الشراشف بالإضافة إلى عدّة مغالطات
Advertisement

يَهم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، أن توضح ما يلي

حوالى الساعة 15،00 من تاريخ 29-09-2025، وأثناء تنزّه نزلاء مركز الوروار لـتأهيل الأحداث في الباحة الخارجيّة للمركز، أقدم النزيل القاصر: م. أ.(سوري الجنسيّة)، البالغ من العمر /14/ عامًا، على الانتحار داخل مرحاض الغرفة /110/، مُستخدمًا شرشفًا من موجودات الغرفة ملفوفًا على عنقه، ومعلّقًا في الشبّاك

على الفور، توّجه العناصر إلى المكان المذكور حيث تبيّن أن السّجين فاقد للوعي

على أثر ذلك، نُقل السجين إلى مستشفى الحياة حيث أجريت له الإسعافات اللازمة، ولكنّه ما لبث أن فارق الحياة

وبناء على تقرير الطّبيب الشرعي، إنّ سبب الوفاة هو توقّف القلب نتيجة الاختناق شنقًا، ولا وجود لأية آثار عنف على كامل أنحاء جسمه

علمًا أن النزيل المتوفي موقوف منذ تاريخ 01-08-2025 وقد حاول الانتحار بتاريخ 05-09-2025. وتمّ عرضه على طبيب للأمراض العصبيّة، فوصف له أدوية، وكان يتناولها بانتظام

تجدر الإشارة إلى أنّه جرى نقله مع النزلاء القصّر الآخرين من سجن الأحداث في سجن رومية المركزي، إلى مركز الوروار لتأهيل الأحداث بتاريخ 03-09-2025، الذي يُعد مركزًا حديثًا تتوافر فيه شروط الحياة اللائقة، ويُراعى فيه أفضل المعايير العالميّة

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة توخّي الدقّة والحذر في نقل الأخبار، وتحذّر من مغبّة نشر الأخبار قبل التأكّد من صحّتها
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة حصول "جريمة مروّعة" في سن الفيل؟.. قوى الأمن تُوضح
lebanon 24
01/10/2025 18:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في مُخيّم برج البراجنة
lebanon 24
01/10/2025 18:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة ما يجري في البقاع الغربيّ
lebanon 24
01/10/2025 18:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة إحالة هذه الفنانة إلى المُحاكمة؟
lebanon 24
01/10/2025 18:47:34 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

مستشفى الحياة

شعبة العلاقات

سجن رومية

الشرع

أخبار

العلا

بانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:25 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:19 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:15 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:09 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:34 | 2025-10-01
11:25 | 2025-10-01
11:19 | 2025-10-01
11:15 | 2025-10-01
11:09 | 2025-10-01
11:01 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24