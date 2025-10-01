Advertisement

لبنان

خطوة قضائية في ملاحقة ملف الروشة

Lebanon 24
01-10-2025 | 22:15
A-
A+
Doc-P-1424166-638949798655722313.webp
Doc-P-1424166-638949798655722313.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم تخرج المتابعات الرسمية من دائرة رصد تداعيات احداث الايام الماضية ومصير الانتخابات النيابية، نظرا لانعكاساتهما على الواقع السياسي عموما ومسار الدولة في شكل خاص، حيث طرأ تطور قضائي في الاولى مع تسطير بلاغ بحث وتحرٍ في حق شخصين من المسؤولين عن اضاءة صخرة الروشة.
Advertisement
وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» إن النائب العام التمييزي، القاضي جمال الحجار، استدعى شخصين، قبل أيام، ثبتت مسؤوليتهما عن إضاءة الصخرة خلال الاحتفالية، لكنهما رفضا المثول. ولم تكشف المصادر عن هويتيهما، لكنها قالت إنهما مقربان من «حزب الله»، وليسا عضوين فيه.
وكتبت" النهار": تختلط عوامل الإرباكات اللبنانية الداخلية باختلاط وتسابق الأولويات والاستحقاقات الضاغطة، خصوصاً بعدما تزامن تصاعد الانقسام النيابي العمودي حول قانون الانتخاب واقتراع المغتربين إلى الواجهة، متزامناً بل ومتأثراً بالتداعيات السلبية لواقعة الروشة وما تركته من آثار سيّئة على صورة وحدة الحكم. ويبدو أن ثمة مؤشرات خارجية ودولية حيال لبنان لا تدعو إلى الارتياح في ظل ما بات يشي ببطء تنفيذ خطة حصرية السلاح في يد الدولة التي وإن كان بعض الدول المؤثرة أبدى مرونة حيالها إبان إقرارها وترحيب مجلس الوزراء اللبناني بها، إلا أن ذلك لم يحجب ترددات سلبية حولها ستظهر معالمها في قابل الأيام. ولذا اتخذ التطور القضائي البارز أمس في ملاحقة شخصين متهمين بإضاءة صخرة الروشة خلافاً للإذن المشروط دلالات مهمة، لجهة إعادة بعض الاعتبار إلى المسلك القانوني الحازم في التعامل مع هذه القضية وعدم تركها، تثير مزيداً من التأثيرات السلبية على صورة الدولة. فقد سطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، بلاغي بحث وتحرٍ بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة يوم الجمعة الماضي. وأفيد بأن هذا الإجراء جاء بعد أن جرى استدعاء هذين الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول.
وذكرت «البناء» عن اتصالات جرت بعيداً عن الأضواء خلال الأيام القليلة الماضية بين مراجع سياسية وقضائية أفضت إلى «إقفال قضية «صخرة الروشة» سياسياً وتركها في عهدة القضاء. وعلِم أن الأجهزة الأمنية استكملت المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمسؤولين عن مخالفة تعميم رئاسة مجلس الوزراء والكلام النابي الذي صدر خلال الفعالية بحق رئيس الحكومة على أن تتخذ إجراءات تتراوح بين استدعاءات للمثول أمام القضاء وسحب ترخيص من جمعية رسالات».
مواضيع ذات صلة
باسيل: ما جرى في الروشة إهانة للسلطة وعجز في ملف السيادة
lebanon 24
02/10/2025 07:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر قضائية إسبانية: التحقيق الإسباني يركز على جمع وحفظ الأدلة وليس الملاحقة القضائية المحلية
lebanon 24
02/10/2025 07:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إضاءة صخرة الروشة... إجراء قضائيّ بحقّ شخصين
lebanon 24
02/10/2025 07:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الأسرى.. دعوة لملاحقة العملاء قضائيًا
lebanon 24
02/10/2025 07:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء اللبناني

الأجهزة الأمنية

مجلس الوزراء

النائب العام

الشرق الأوسط

جمال الحجار

نائب العام

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:03 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:04 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:05 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2025-10-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:16 | 2025-10-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:03 | 2025-10-01
22:04 | 2025-10-01
22:05 | 2025-10-01
22:07 | 2025-10-01
00:16 | 2025-10-02
23:15 | 2025-10-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24