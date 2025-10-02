الجامعة الأميركية تكرم الدكتور إسماعيل سكرية: الصحة حق وكرامة

Advertisement

كرمت وكلية الطب التابعة لها الدكتور سكرية خلال احتفال في قاعة عصام فارس، حضره شخصيات سياسية وطبية ودينية بارزة، بما في ذلك الرئيس ووزير العمل محمد وعدد من النواب والمحافظين وممثلين عن المرجعيات .وأكد عبر الفيديو أن تكريم سكرية يتجاوز الجانب الطبي ليشمل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمواطنة، مشيرًا إلى نضاله الدائم من أجل حق كل فرد في الصحة والكرامة، سواء من خلال عمله في أو في المجال الطبي والميداني.من جانبه، شدد عميد ريمون صايغ على تميز سكرية في العمل الطبي الإنساني والميداني، بينما تحدث رئيس قسم الجهاز الهضمي البروفسور بردى عن مساهماته في التعليم الطبي والتخصصي.كما استعرض البروفسور سمير عطوي ونائبة الصحية البروفسيرة كريستيان إنجازاته في حماية الحق في الصحة ومواجهة الفساد في قطاع الدواء والرعاية الصحية.وقدم سكرية في كلمته رؤية متكاملة حول أهمية زرع ثقافة المواطنة، وفصل الصحة عن الانتماءات السياسية، وتعزيز دور الجامعات في تخريج قيادات وطنية مسؤولة، مؤكداً أن الصحة هي حق يجب الدفاع عنه.واختتم الاحتفال بتقديم سكرية هدية لرئيس الجامعة عبارة عن سجادة يدوية من بلدته الفاكهة تحمل شعار "الصحة حق وكرامة"، مع اسم الجامعة الأميركية في .