لبنان

الجامعة الأميركية تكرم الدكتور إسماعيل سكرية: الصحة حق وكرامة

Lebanon 24
02-10-2025 | 10:02
كرمت الجامعة الأميركية في بيروت وكلية الطب التابعة لها الدكتور إسماعيل سكرية خلال احتفال في قاعة عصام فارس، حضره شخصيات سياسية وطبية ودينية بارزة، بما في ذلك الرئيس تمام سلام ووزير العمل محمد حيدر وعدد من النواب والمحافظين وممثلين عن المرجعيات الدينية.
وأكد رئيس الجامعة عبر الفيديو أن تكريم سكرية يتجاوز الجانب الطبي ليشمل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمواطنة، مشيرًا إلى نضاله الدائم من أجل حق كل فرد في الصحة والكرامة، سواء من خلال عمله في البرلمان أو في المجال الطبي والميداني.

من جانبه، شدد عميد كلية الطب ريمون صايغ على تميز سكرية في العمل الطبي الإنساني والميداني، بينما تحدث رئيس قسم الجهاز الهضمي البروفسور قاسم بردى عن مساهماته في التعليم الطبي والتخصصي.

كما استعرض البروفسور سمير عطوي ونائبة الهيئة الوطنية الصحية البروفسيرة كريستيان صليبا إنجازاته في حماية الحق في الصحة ومواجهة الفساد في قطاع الدواء والرعاية الصحية.

وقدم سكرية في كلمته رؤية متكاملة حول أهمية زرع ثقافة المواطنة، وفصل الصحة عن الانتماءات السياسية، وتعزيز دور الجامعات في تخريج قيادات وطنية مسؤولة، مؤكداً أن الصحة هي حق يجب الدفاع عنه.

واختتم الاحتفال بتقديم سكرية هدية لرئيس الجامعة عبارة عن سجادة يدوية من بلدته الفاكهة تحمل شعار "الصحة حق وكرامة"، مع اسم الجامعة الأميركية في بيروت.
