23
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
18
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
6
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أين موقف الحكومة والخارجية بعد اعتقال لبنانيين في أسطول "الصمود"؟
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
02-10-2025
|
12:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد استيلاء
إسرائيل
على أسطول "الصمود" الذي يضم أكثر من عشرين سفينة متجهة إلى غزة لكسر الحصار، تبيّن وجود ناشطين لبنانيين على متنه.
Advertisement
الأولى هي لينا الطبال، ابنة مدينة
طرابلس
، باحثة وأستاذة في العلاقات الدولية وحقوق الإنسان في
فرنسا
.
أما الثاني فهو محمد القادري، ابن بلدة غزة في
البقاع
الغربي
، المولود في ساو باولو – البرازيل لأبوين مهاجرين لبنانيين، ويشغل منصب رئيس المنتدى الأتيني الفلسطيني الطبي في البرازيل.
وحتى اللحظة، لا تتوافر معلومات مؤكدة عن مصير الناشطين، غير أن المعطيات تشير إلى احتمال ترحيلهم إلى
أوروبا
.
ومنذ بدء اعتراض البحرية
الإسرائيلية
للأسطول، سارعت دول عدة إلى إصدار بيانات ومواقف رسمية لمتابعة شؤون مواطنيها، فيما غاب هذا الدور في
لبنان
، إذ لم يصدر أي بيان أو موقف عن رئاسة الحكومة أو
وزارة الخارجية
حتى الآن بشأن اللّبنانيين المعنيين، ما أثار علامات استفهام واستياء البعض.
المصدر: "رصد" لبنان 24
مواضيع ذات صلة
حماس: اعتراض جيش الاحتلال أسطول الصمود واعتقال النشطاء قرصنة وإرهاب
Lebanon 24
حماس: اعتراض جيش الاحتلال أسطول الصمود واعتقال النشطاء قرصنة وإرهاب
03/10/2025 02:37:47
03/10/2025 02:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أسطول الصمود: البحرية الإسرائيلية أبلغتنا أنها ستعتبر مواصلة الإبحار نحو غزة مخالفة وستعتقل المشاركين
Lebanon 24
أسطول الصمود: البحرية الإسرائيلية أبلغتنا أنها ستعتبر مواصلة الإبحار نحو غزة مخالفة وستعتقل المشاركين
03/10/2025 02:37:47
03/10/2025 02:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدثة باسم أسطول الصمود ل"الجزيرة": السلطات الإسرائيلية احتجزت ناشطين من الأسطول في المياه الدولية
Lebanon 24
المتحدثة باسم أسطول الصمود ل"الجزيرة": السلطات الإسرائيلية احتجزت ناشطين من الأسطول في المياه الدولية
03/10/2025 02:37:47
03/10/2025 02:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا مصير الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود"
Lebanon 24
هذا مصير الذين كانوا على متن سفن "أسطول الصمود"
03/10/2025 02:37:47
03/10/2025 02:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
وزارة الخارجية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
أوروبا
البقاع
طرابلس
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
مأزق
Lebanon 24
مأزق
18:20 | 2025-10-02
02/10/2025 06:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل نزع سلاح "الحزب"... 230 مليون دولار من أميركا للبنان
Lebanon 24
من أجل نزع سلاح "الحزب"... 230 مليون دولار من أميركا للبنان
16:28 | 2025-10-02
02/10/2025 04:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هيل: لا بديل عن الجيش من أجل ملء الفراغ
Lebanon 24
هيل: لا بديل عن الجيش من أجل ملء الفراغ
16:16 | 2025-10-02
02/10/2025 04:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين الحجار ومحفوظ لتعزيز التعاون بين الداخلية والمجلس الوطني للإعلام
Lebanon 24
لقاء بين الحجار ومحفوظ لتعزيز التعاون بين الداخلية والمجلس الوطني للإعلام
16:03 | 2025-10-02
02/10/2025 04:03:56
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيان… هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن استهدافات الجنوب (فيديو)
Lebanon 24
في بيان… هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن استهدافات الجنوب (فيديو)
15:49 | 2025-10-02
02/10/2025 03:49:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
سنشهد أولى ثلوج الموسم.. منخفض جوي قد يضرب لبنان في هذا الموعد
03:45 | 2025-10-02
02/10/2025 03:45:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحات مسيئة لترامب.. دولة عربية تنهي مهام سفيرها في بيروت (فيديو)
09:44 | 2025-10-02
02/10/2025 09:44:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قناة تلفزيونية تنقل مقرها من لبنان إلى العراق
Lebanon 24
قناة تلفزيونية تنقل مقرها من لبنان إلى العراق
02:15 | 2025-10-02
02/10/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
Lebanon 24
وفاة مُقدّمة برامج شابة... هذا ما نشرته قبل ساعات من رحيلها (صورة)
12:24 | 2025-10-02
02/10/2025 12:24:25
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
Lebanon 24
موقع أميركي يكشف: حزب الله يعيش أزمة "وجودية"
10:30 | 2025-10-02
02/10/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
18:20 | 2025-10-02
مأزق
16:28 | 2025-10-02
من أجل نزع سلاح "الحزب"... 230 مليون دولار من أميركا للبنان
16:16 | 2025-10-02
هيل: لا بديل عن الجيش من أجل ملء الفراغ
16:03 | 2025-10-02
لقاء بين الحجار ومحفوظ لتعزيز التعاون بين الداخلية والمجلس الوطني للإعلام
15:49 | 2025-10-02
في بيان… هذا ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن استهدافات الجنوب (فيديو)
15:39 | 2025-10-02
بيان توضيحي من وزيرة التربية… هذا مضمونه
فيديو
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
03/10/2025 02:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
03/10/2025 02:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
03/10/2025 02:37:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24