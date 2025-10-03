29
لبنان
نقابة خبراء المحاسبة توصي بخريطة طريق للاقتصاد المستدام
Lebanon 24
03-10-2025
|
08:15
A-
A+
اختتمت نقابة خبراء المحاسبة المجازين في
لبنان
مؤتمرها الدولي بعنوان "الشمول المالي من أجل اقتصاد مستدام"، الذي انعقد في
بيروت
على مدى ثلاثة أيام، برعاية
رئيس مجلس النواب نبيه بري
، وبمشاركة وزراء ونواب وخبراء محليين ودوليين، إلى جانب ممثلين عن منظمات مهنية وإقليمية ودولية.
وأعلنت النقابة في بيان أن المؤتمر شهد سلسلة من الحوارات الغنية والمداخلات القيمة التي ركزت على سبل تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية، وأفضت النقاشات إلى إصدار توصيات عملية موجهة إلى صانعي القرار، أبرزها:
- تعزيز الحوكمة الاقتصادية من خلال تقوية استقلالية الهيئات الرقابية ودعم الشفافية وإشراك
المجتمع المدني
.
- تسريع الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الرقمي عبر تطوير بنية تحتية آمنة وإصدار تشريعات لحماية البيانات وتحفيز الأفراد والشركات على استخدام الوسائل الرقمية.
- بناء أنظمة ضريبية رقمية شاملة تستند إلى
الذكاء الاصطناعي
والبلوكشين لمكافحة التهرب الضريبي، مع تعميم الفاتورة الإلكترونية وحصر المكلفين المكتومين.
- اعتماد تقارير الاستدامة كجزء من البيانات المالية المدققة وفق معايير IFRS S1 & S2، ودمجها في المناهج الجامعية والتدريب المهني.
- توظيف التكنولوجيا في خدمة الاستدامة عبر الاستثمار في إنترنت الأشياء والتحليلات التنبؤية وخفض البصمة الكربونية.
- تطوير الحوكمة الإلكترونية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع رقمنة الخدمات الحكومية وتعزيز القدرات البشرية في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
- تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS) لتعزيز الشفافية المالية للدولة
اللبنانية
، مع وضع خارطة طريق لتحديث القوانين المحلية، ولا سيما قانون المحاسبة العمومية.
وختم البيان بالتأكيد أن هذه التوصيات تشكل خريطة طريق نحو اقتصاد أكثر شمولية واستدامة، داعيًا إلى ترجمتها عبر برامج إصلاح وتشريعات عملية تسهم في تعزيز الثقة والشفافية وإرساء دعائم اقتصاد حديث يضع الإنسان في صلب أولوياته.
