لبنان

معلومات عن لقاء عون - محمد رعد.. ماذا دار بينهما؟

Lebanon 24
03-10-2025 | 16:43
Doc-P-1424987-638951319125601669.jpeg
Doc-P-1424987-638951319125601669.jpeg photos 0
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، أنّ لقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، تناول ملفات الإنتخابات النيابية والاعتداءات الإسرائيلية، لاسيما استهداف مهندسين كانا يعملان على مسح الأضرار وإعادة الإعمار.
كذلك، ذكرت المعلومات أنَّ لقاء رعد مع قائد الجيش رودولف هيكل، تخللهُ تحية شكر من "الحزب" على أداء الجيش إزاء حادثة الروشة.
 

كذلك، تمت مناقشة التعاون بين الجيش و"الحزب" في تنفيذ خطة المؤسسة العسكرية.

