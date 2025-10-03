معلومات عن لقاء عون - محمد رعد.. ماذا دار بينهما؟

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الجمعة، أنّ لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" ، تناول ملفات الإنتخابات النيابية والاعتداءات ، لاسيما استهداف مهندسين كانا يعملان على مسح الأضرار وإعادة الإعمار.

Advertisement



كذلك، ذكرت المعلومات أنَّ لقاء رعد مع رودولف هيكل، تخللهُ تحية شكر من "الحزب" على أداء الجيش إزاء حادثة الروشة.



كذلك، تمت مناقشة التعاون بين الجيش و"الحزب" في تنفيذ خطة .

