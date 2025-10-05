Advertisement

لبنان

طالب: للنهوض بالبلد والبدء بمسيرة الإعمار

Lebanon 24
05-10-2025 | 04:21
A-
A+
Doc-P-1425421-638952603343222040.jpg
Doc-P-1425421-638952603343222040.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى المفتي الشيخ أحمد طالب، أن "الشعب الفلسطيني هو الذي ينبغي أن يقرر كيف يتعامل مع كل ما يُعرض عليه حيال حرب الابادة والتهجير في غزة وغيرها، خصوصاً بعدما تعرّض للخذلان من العرب والمسلمين ولم تقف معه الا قلة قليلة تحاول أن تدفع عنه عمليات القتل والمجازر المتنقلة المتواصلة منذ سنتين".
Advertisement
 

وفي تصريح له، قال طالب: "إننا أمام مشروع يتجاوز غزة ويدخل في عمق العالم العربي والاسلامي ولا يمكن دفعه او التعامل معه الا بحوار بين الدول العربية والاسلامية يؤسس لرؤية موّحدة ويجعل من هذه الدول كتلة متراصة في مواجهة ما يُخطط لها في ثرواتها وأمنها وقرارها السياسي وحتى في حضورها واستمراريتها، ومن هنا تبرز اهمية الاستثمار في الحوار الذي بدأ بين الجمهورية الاسلامية في ايران والمملكة العربية السعودية على قاعدة استشعار الخطر الداهم والتعاون في المشتركات ليكون مقدمة لاجتذاب الدول الأخرى".


وجدد التأكيد أننا "في لبنان لا نملك ترف الوقت وأن علينا عدم الانتظار لمعرفة الكيفية التي ستسير عليها الأمور بعد خطة الرئيس الأميركي والاتفاق حول غزة لأننا في عين العاصفة ولأن الحرب على لبنان لم تتوقف ولأن العدو لن يوقف ضغطه ويواصل عمليات القتل والاغتيال والغارات بل ربما يدفع باتجاه التصعيد عندما يلمح الانقسامات في الداخل اللبناني".


واعتبر أن "الحوار المتقدم الذي يقوده رئيس الجمهورية جوزاف عون والخطوات الجدية التي حصلت في موضوع السلاح يمكن أن تؤسس لإطار عملي يسهم في ترسيخ خطة الجيش ويفتح الآفاق لحلول واقعية في الداخل وهو ما ينبغي أن يكون محل ترحيب من الجميع كي يتوّسع هذا الحوار بدلاً من استحضار ملفات إشكالية والعودة الى تفاصيل هامشية لاتخدم مصلحة الدولة وهيبتها ولا تعود الا بنتائج من شأنها التشويش على الحوار الجاري".


ودعا طالب إلى البدء بـ"خطوات تنفيذية على رأسها النهوض بالبلد والبدء بمسيرة الإعمار، لأن من شأن ذلك أن يزيل الركام من عدم الثقة بين المواطنين والدولة وأن يقطع الطريق على محاولات العدو المستمرة للإيقاع بين اللبنانيين والإيحاء بأنه يستهدف فئة معينة وهو في الواقع يستهدف البلد ووحدته واستقراره ويهدد مصير مكوناته كلها"، كما قال.
مواضيع ذات صلة
قاسم: من دون إعمار يصعب أن تنطلق عجلة البلد نحو النهوض والاستقرار والإعمار لمصلحة الدولة ولمصلحة اللبنانيين والبلد
lebanon 24
05/10/2025 16:33:52 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: الحكومة تتطلع إلى النهوض بالبلاد والانتقال إلى مرحلة أكثر إيجابية
lebanon 24
05/10/2025 16:33:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي من فنيدق: التربية الرسمية حجر أساس للنهوض الوطني
lebanon 24
05/10/2025 16:33:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"المقاومة اللبناني": لا سبيل للنهوض وتطور الأمم إلا بالمعرفة والعلم
lebanon 24
05/10/2025 16:33:52 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة العربية السعودية

الدول العربية

المسلمين

الجمهوري

الاسلامي

السعودية

المملكة

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-10-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:11 | 2025-10-05
09:09 | 2025-10-05
09:00 | 2025-10-05
08:40 | 2025-10-05
08:27 | 2025-10-05
08:23 | 2025-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24