لبنان

سلام في تصريح لافت: "أنا كمان عم أترقّب"

Lebanon 24
05-10-2025 | 05:34
شارك رئيس الحكومة نواف سلام بفعالية إزاحة الستار  عن لوحة تدشين شارع باسم الرئيس سليم الحص.
واعتبر سلام، من أمام لوحة التدشين أن "هذه لحظة وفاء لرجلٍ كبيرٍ أعاد النبل إلى الحياة السياسية في لبنان، رجلٍ عُرف بنزاهته واستقامته، وعمل من أجل الإصلاح في البلاد وآمن بالمؤسسات. كان شعاره الدولة العادلة والقوية، وهذا ما نعمل اليوم في حكومة الإصلاح والإنقاذ على استكماله".
 
وعن سؤال حول ترقب الشعب اللبناني لجلسة الحكومة غداً، قال سلام: "أنا كمان عم أترقب".
 

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24