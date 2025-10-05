Advertisement

لبنان

توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون.. هذا ما ضُبط بحوزتهم

Lebanon 24
05-10-2025 | 14:02
أوقفت عناصر من شرطة بلدية البترون أربعة أشخاص من الجنسية السورية على شاطئ المدينة ضمن حرم ميناء الصيادين، بعد ضبط كمية من مادة حشيشة الكيف بحوزتهم. وتبيّن أنهم قدموا من مخيم البداوي من دون حيازتهم أي أوراق ثبوتية، وقد جرى تسليمهم لمخابرات الجيش. (الوكالة الوطنية)
