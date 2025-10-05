توقيف 4 سوريين على شاطئ البترون.. هذا ما ضُبط بحوزتهم

أوقفت عناصر من شرطة بلدية أربعة أشخاص من الجنسية على شاطئ المدينة ضمن حرم ميناء الصيادين، بعد ضبط كمية من مادة حشيشة الكيف بحوزتهم. وتبيّن أنهم قدموا من مخيم البداوي من دون حيازتهم أي أوراق ثبوتية، وقد جرى تسليمهم لمخابرات الجيش. (الوكالة الوطنية)

