Advertisement

لبنان

شهيدان في زبدين... هذه هويّتهما

Lebanon 24
06-10-2025 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1425831-638953533197091099.jpg
Doc-P-1425831-638953533197091099.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استشهد شخصان في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة على طريق زبدين.
Advertisement
 
 
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ الشهيدين هما:
 
 
- زينب رسلان 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
غارة من مسيّرة تستهدف رابيد على طريق تبنين وسقوط شهيد هذه هويته (فيديو)
lebanon 24
06/10/2025 18:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
عن غارة زبدين.. بيانٌ من "الصحة"
lebanon 24
06/10/2025 18:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة إستهداف السيارة في زبدين
lebanon 24
06/10/2025 18:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24
يحلّق الطيران المسيّر الإسرائيلي فوق قرى: عربصاليم حومين الفوقا النبطية زبدين الدوير وكـفررمان
lebanon 24
06/10/2025 18:31:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

لبنان 24

حسن عطوي

إسرائيل

لبنان

رسلان

شهيدي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:22 | 2025-10-06
11:18 | 2025-10-06
11:11 | 2025-10-06
11:06 | 2025-10-06
11:01 | 2025-10-06
10:52 | 2025-10-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24