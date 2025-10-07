Advertisement

لبنان

"القوات" تريد السيطرة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
07-10-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1426106-638954221028247972.jpg
Doc-P-1426106-638954221028247972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعمل "القوات اللبنانية" في الفترة الأخيرة بشكل مكثّف على توسيع دائرة نفوذها على الساحة المسيحية، من خلال محاولة استيعاب شخصيات مؤثرة وأحزاب قريبة منها سياسيًا، بهدف تعزيز حضورها وضمان أن تكون لها الكلمة العليا في الانتخابات النيابية المقبلة.
Advertisement
هذا التحرك الذي يأخذ طابعًا تصاعديًا يعكس رغبة "القوات" في رسم موازين جديدة داخل البيئة المسيحية وتثبيت انها الاقوى  فيها.
ووفق المعلومات "فان هذا السلوك بدأ يثير امتعاض بعض حلفائها الذين يرون فيه نزعة احتكارية قد تعيد خلط الأوراق داخل التحالفات، وتضع العلاقة معهم أمام اختبارات سياسية جديدة في المرحلة المقبلة".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
هل فعلا تريد "القوات" ترشيح شيعة في الانتخابات؟
lebanon 24
07/10/2025 11:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: القوات الروسية فشلت في السيطرة الكاملة على أي مدينة أوكرانية خلال الصيف
lebanon 24
07/10/2025 11:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأوكراني: القوات الروسية فشلت في السيطرة الكاملة على أي مدينة أوكرانية خلال الصيف
lebanon 24
07/10/2025 11:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24
فرض "حرية الحركة" يُحكم السيطرة الفرنسية على "اليونيفيل"
lebanon 24
07/10/2025 11:02:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوات اللبنانية

الساحة المسيحية

اللبنانية

المسيحية

مسيحية

المسيح

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2025-10-07
03:57 | 2025-10-07
03:56 | 2025-10-07
03:53 | 2025-10-07
03:30 | 2025-10-07
03:23 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24