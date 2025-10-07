"القوات" تريد السيطرة

Advertisement

تعمل " " في الفترة الأخيرة بشكل مكثّف على توسيع دائرة نفوذها على ، من خلال محاولة استيعاب شخصيات مؤثرة وأحزاب قريبة منها سياسيًا، بهدف تعزيز حضورها وضمان أن تكون لها الكلمة في الانتخابات النيابية المقبلة.هذا التحرك الذي يأخذ طابعًا تصاعديًا يعكس رغبة "القوات" في رسم موازين جديدة داخل البيئة وتثبيت انها الاقوى فيها.ووفق المعلومات "فان هذا السلوك بدأ يثير امتعاض بعض حلفائها الذين يرون فيه نزعة احتكارية قد تعيد خلط الأوراق داخل التحالفات، وتضع العلاقة معهم أمام اختبارات سياسية جديدة في المرحلة المقبلة".