Advertisement

لبنان

تعليق عمل "رسالات".. الحزب يستعيد توازنه السياسي ؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
07-10-2025 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1426122-638954244148959978.jpg
Doc-P-1426122-638954244148959978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بالرغم من التوتر السياسي المتصاعد في لبنان منذ الأسابيع الأخيرة، شكّل قرار مجلس الوزراء بتعليق عمل جمعية "رسالات" محطة لافتة في المشهد الداخلي، وبرز كمخرج وسط بين الحكومة و"حزب الله" بعد سجال حاد بين الطرفين. ففي حين رفع رئيس الحكومة نواف سلام سقف التحدي في البداية وأوحى بأنه ماضٍ في خطوات تصعيدية، عاد وتراجع خطوة إلى الوراء، فنزل عن الشجرة التي صعد إليها سياسياً واختار حلاً أقل حدّة يقوم على تعليق عمل الجمعية بدل سحب ترخيصها بشكل نهائي، بانتظار انتهاء التحقيقات الجارية في الملف.
Advertisement

هذا القرار، وإن بدا في الشكل إجراءً إدارياً، إلا أنه في المضمون يعكس موازين القوى داخل السلطة اللبنانية وحدود كل طرف في لعبة شدّ الحبال. فوفق مصادر سياسية مواكبة فإن ما حصل لا يمكن النظر إليه كحادثة معزولة، بل يجب وضعه في سياق أوسع لما جرى في الروشة وبعض المحطات الأخرى في الأسابيع الماضية، والتي تكشف مجتمعة عن تحوّل مهم في قواعد اللعبة السياسية. فـ"حزب الله" الذي بدا في مراحل سابقة أقل قدرة على التأثير في قرارات الدولة التنفيذية، نجح هذه المرة – ولو بشكل محدود – في رسم خطوط حمراء يصعب على أي طرف تجاوزها من دون حساب.

هذا التحول، بحسب المتابعين، لا يعني بالضرورة أن "الحزب"استعاد كل عناصر قوته أو أنه عاد ليمسك بمفاصل القرار كما في مراحل سابقة، لكنه يشير بوضوح إلى أن ميزان القوى الداخلي بدأ يميل مجدداً لمصلحته في بعض الملفات، أو على الأقل أن الأطراف الأخرى باتت أكثر ميلاً إلى مراعاة حساباته السياسية والأمنية. وهو ما يعكسه تحديداً تراجع الحكومة عن قرارها الأولي والقبول بصيغة التعليق المؤقت بدلاً من الإلغاء النهائي، في إشارة إلى أن المواجهة المباشرة مع الحزب لا تزال مكلفة وصعبة.

ويذهب بعض المراقبين أبعد من ذلك في قراءة المشهد، معتبرين أن قدرة الحزب على فرض إيقاعه السياسي في هذا الملف، في وقت لا يزال فيه التوازن العسكري مع إسرائيل غير مفعل بالكامل، تحمل دلالات عميقة. فهي تعني أن الحزب، رغم انشغالاته والقيود المفروضة عليه، ما زال لاعباً أساسياً في المعادلة اللبنانية وقادراً على حماية بعض مصالحه وخطوطه الحمراء داخل النظام. كما تعني أيضاً أن أي محاولة لتجاوز هذه الخطوط ستصطدم بردود فعل غير مضمونة، ما يجعل الكثير من القوى السياسية تفكر ملياً قبل الإقدام على خطوات تصعيدية.

لا يمكن التقليل من أهمية ما حدث. فقرار تعليق "رسالات" لم يكن مجرد تفصيل إداري، بل محطة تكشف أن المشهد السياسي في لبنان يشهد إعادة رسم بطيئة لتوازناته، وأن "حزب الله" – ولو بقدرات محدودة – بدأ يستعيد موقعه في لعبة التأثير الداخلي، في وقت لا تزال فيه المواجهة الكبرى مع إسرائيل مؤجلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
إتصالات عون لجمت اندفاعة سلام وافضت الى "المَخرج- التسوية": تعليق عمل "رسالات"
lebanon 24
07/10/2025 11:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية: رئيس الحكومة هو من اقترح تعليق عمل "جمعية رسالات" لحين استكمال التحقيق
lebanon 24
07/10/2025 11:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة ركان ناصر الدين: اعترضت على تعليق عمل جمعية رسالات
lebanon 24
07/10/2025 11:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24
يزبك: "الحزب" فاقد للوزن والتوازن
lebanon 24
07/10/2025 11:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

قرار مجلس الوزراء

السلطة اللبنانية

القوى السياسية

مجلس الوزراء

نواف سلام

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2025-10-07
03:57 | 2025-10-07
03:56 | 2025-10-07
03:53 | 2025-10-07
03:30 | 2025-10-07
03:23 | 2025-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24