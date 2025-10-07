Advertisement

هانيغان يزور معراب.. والحديث عن المستجدات

Lebanon 24
07-10-2025 | 03:57
زار القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية كيث هانيغان، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، يرافقه المستشاران السياسيان جايمي أوميليا وكارول توما، وذلك في حضورعضوي الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع وجوزيف جبيلي، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وبيرلا صليبي من الجهاز.
من جهة أخرى، واصل جعجع استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة في معراب، حيث التقى مجلس بلدية زكريت في المتن برئاسة أديب مرقص ونائبه مخايل يمين، يرافقهما المختار هنري يمين، في حضور منسّق "القوات" في منطقة المتن الشمالي ميشال الجمّال، رئيس مركز الحزب في البلدة ميشال الحايك وأعضاء الهيئة الادارية في المركز. 

وقد تناول جعجع مع الوفد المستجدات في لبنان، بالإضافة إلى شؤون البلدة وحاجاتها.
جنبلاط بحث آخر المستجدات مع وزير الخارجية
lebanon 24
07/10/2025 13:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ميشال عون يستقبل هانيغان.. بحث في أوضاع المنطقة
lebanon 24
07/10/2025 13:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا الخارجية السعودي والتركي يناقشان مستجدات الوضع الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها
lebanon 24
07/10/2025 13:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع السعودي: بحثت مع قائد القيادة المركزية الأميركية مستجدات الأحداث في المنطقة وجهود حفظ الأمن
lebanon 24
07/10/2025 13:35:04 Lebanon 24 Lebanon 24

