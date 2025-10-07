هانيغان يزور معراب.. والحديث عن المستجدات

Advertisement

زار القائم بالأعمال في سفارة الأميركية كيث هانيغان، " " ، في معراب، يرافقه المستشاران السياسيان جايمي أوميليا وكارول توما، وذلك في حضورعضوي الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع وجوزيف ، رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان وبيرلا من الجهاز.من جهة أخرى، واصل استقبال المجالس البلديّة والاختيارية الجديدة في معراب، حيث التقى زكريت في المتن برئاسة أديب مرقص ونائبه مخايل يمين، يرافقهما المختار هنري يمين، في حضور منسّق "القوات" في منطقة المتن ميشال الجمّال، رئيس مركز الحزب في البلدة ميشال الحايك وأعضاء الهيئة الادارية في المركز.وقد تناول جعجع مع الوفد المستجدات في ، بالإضافة إلى شؤون البلدة وحاجاتها.