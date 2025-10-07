ختم محل لبيع اللحوم بالشمع الأحمر

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:في إطار متابعتها لحماية الأمن الغذائي، دهمت دورية من الإقليمية في ، بالتنسيق مع مصلحة الاقتصاد في الجنوب، محلاً لبيع اللحوم الباردة والمثلّجة في – بستان الكبير، يعود للفلسطيني (خ.ع.).تبيّن أن اللحوم المعروضة من نوع الدهن واللية، مفرومة ومعبّأة بأكياس من دون تواريخ إنتاج أو صلاحية، إضافةً إلى كميات مثلّجة بطريقة غير صحية وذات لون أسود.جرى ضبط اللحوم وختم المحل بالشمع الأحمر، وأخذ عينات لفحصها بناءً لإشارة المختص.