لبنان
ختم محل لبيع اللحوم بالشمع الأحمر
Lebanon 24
07-10-2025
|
06:33
A-
A+
صدر عن
المديرية العامة لأمن الدولة
–
قسم الإعلام
والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار متابعتها لحماية الأمن الغذائي، دهمت دورية من
مديرية الجنوب
الإقليمية في
أمن الدولة
، بالتنسيق مع مصلحة الاقتصاد في الجنوب، محلاً لبيع اللحوم الباردة والمثلّجة في
صيدا
– بستان الكبير، يعود للفلسطيني (خ.ع.).
تبيّن أن اللحوم المعروضة من نوع الدهن واللية، مفرومة ومعبّأة بأكياس من دون تواريخ إنتاج أو صلاحية، إضافةً إلى كميات مثلّجة بطريقة غير صحية وذات لون أسود.
جرى ضبط اللحوم وختم المحل بالشمع الأحمر، وأخذ عينات لفحصها بناءً لإشارة
القضاء
المختص.
