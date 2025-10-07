بشأن التصعيد الإسرائيلي على لبنان... إليكم ما كشفته أوساط دبلوماسية

Advertisement

وبحسب الأوساط نفسها، فإن يعطي لبنان فرصة لانهاء المرحلة الأولى في حصر السلاح حتى كانون الاول قبل أن يبدأ بالمرحلة الثانية شمال في بداية العام المقبل.واعتبرت الأوساط أن "لبنان بدأ بالمسار المؤسساتي وهذا ما برز في تقييم عمل الجيش جنوب الليطاني".