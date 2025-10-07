23
بيروت
22
طرابلس
22
صور
24
جبيل
22
صيدا
24
جونية
18
النبطية
17
زحلة
14
بعلبك
11
بشري
17
بيت الدين
13
كفردبيان
لبنان
بشأن التصعيد الإسرائيلي على لبنان... إليكم ما كشفته أوساط دبلوماسية
Lebanon 24
07-10-2025
13:52
كشفت أوساط دبلوماسية أن "
إسرائيل
ستبقى على تصعيدها في
لبنان
وفق وتيرة متفاوتة".
وبحسب الأوساط نفسها، فإن
المجتمع الدولي
يعطي لبنان فرصة لانهاء المرحلة الأولى في حصر السلاح حتى كانون الاول قبل أن يبدأ بالمرحلة الثانية شمال
الليطاني
في بداية العام المقبل.
واعتبرت الأوساط أن "لبنان بدأ بالمسار المؤسساتي وهذا ما برز في تقييم عمل الجيش جنوب الليطاني".
