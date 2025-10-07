Advertisement

لبنان

لهذا السبب قرر سلام عدم التصويت على حل جمعية "رسالات"

Lebanon 24
07-10-2025 | 14:00
أشارت مصادر وزارية إلى أن "رئيس الحكومة نواف سلام نجح في تحويل جلسة مناقشة حادثة الروشة إلى نقاش مؤسساتي هادئ".
واعتبرت المصادر نفسها أنّه "لهذا السبب قرر سلام عدم التصويت على حل جمعية "رسالات" رغم رفع تسعة عشر وزيرًا أيديهم لصالح ذلك، وفضّل أن يكون الأمر استمزاجًا للرأي".
 
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام: قرر مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى آراء الوزراء تعليق العمل بالعلم والخبر لجمعية "رسالات" إلى حين استكمال التحقيقات بملف وقفة الروشة
وزير الداخلية: رئيس الحكومة هو من اقترح تعليق عمل "جمعية رسالات" لحين استكمال التحقيق
منشور جديد لسلام.. ماذا قال عن "جمعية رسالات"؟
إتصالات عون لجمت اندفاعة سلام وافضت الى "المَخرج- التسوية": تعليق عمل "رسالات"
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24