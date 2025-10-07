Advertisement

أشارت مصادر وزارية إلى أن "رئيس الحكومة نجح في تحويل جلسة مناقشة حادثة إلى نقاش مؤسساتي هادئ".واعتبرت المصادر نفسها أنّه "لهذا السبب قرر سلام عدم التصويت على حل جمعية "رسالات" رغم رفع تسعة عشر وزيرًا أيديهم لصالح ذلك، وفضّل أن يكون الأمر استمزاجًا للرأي".