توحيد القوى ضد "حزب الله"

تشهد في الفترة الأخيرة محاولات جدية لتوحيد الجهود بين القوى والأحزاب والشخصيات التي تتخذ مواقف حادة من " "، في محاولة لبناء جبهة انتخابية أكثر تماسكا وتأثيرا في الاستحقاق النيابي المقبل.إلا أن هذه المساعي، رغم الزخم الذي رافقها، لم تؤدِّ حتى الآن إلى نتائج ملموسة، إذ ما زالت الخلافات في المقاربات والرؤى تعيق الوصول إلى تفاهمات نهائية.ووفق مصادر مطلعة، فإن الحوار الدائر بين هذه القوى مستمر، لكنه لم يثمر في المرحلة الراهنة عن اتفاقات واضحة أو خطوات عملية قادرة على ترجمة "هذا الطموح" على الأرض.