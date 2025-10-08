مع توقيف فضل شاكر.. مطالب من نوع آخر على مواقع التواصل الاجتماعي

Advertisement

ترافق تسليم الفنان نفسه الى الجيش مع موجة مواقف على بعضها مؤيد لهذه الخطوة ولمحاكمته والبعض الاخر يعتبر ان فضل مظلوم في هذه القضية.الا ان المفارقة ان عدداً كبيراً من اللبنانيين ومنهم بعض السياسيين بدأ يطالب بمحاكمة "سرايا " التي كانت طرفاً أساسياً في معركة والتي حوكم على اساسها وتعاد اليوم محاكمة فضل شاكر بملفها، خصوصاً وان هذه السرايا، التابعة بشكل مباشر الى " " كانت من ابرز المتورطين في المواجهات في عبرا.