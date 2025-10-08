Advertisement

لبنان

مع توقيف فضل شاكر.. مطالب من نوع آخر على مواقع التواصل الاجتماعي

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
08-10-2025 | 01:45
ترافق تسليم الفنان فضل شاكر نفسه الى الجيش مع موجة مواقف على مواقع التواصل الاجتماعي بعضها مؤيد لهذه الخطوة ولمحاكمته والبعض الاخر يعتبر ان فضل مظلوم في هذه القضية. 
الا ان المفارقة ان عدداً كبيراً من اللبنانيين ومنهم بعض السياسيين بدأ يطالب بمحاكمة "سرايا المقاومة" التي كانت طرفاً أساسياً في معركة عبرا والتي حوكم على اساسها الشيخ أحمد الاسير وتعاد اليوم محاكمة فضل شاكر بملفها، خصوصاً وان هذه السرايا، التابعة بشكل مباشر الى "حزب الله" كانت من ابرز المتورطين في  المواجهات في عبرا.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

