لبنان

لبنان وقطر يبحثان تعزيز التعاون الإعلامي

Lebanon 24
08-10-2025 | 07:39
استقبل وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص الملحق الإعلامي لدولة قطر راشد العذبة>
وخلال اللقاء تم البحث في سبل التعاون بين وزارة الإعلام والمؤسسة القطرية للإعلام، بما يشمل تبادل الخبرات والدعم اللوجستي لتعزيز العمل المشترك على المستويات الإعلامية كافة.
 
