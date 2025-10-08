Advertisement

لبنان

باتفاق مع الزبائن مقابل المال... توقيف فتيات يقمن بأعمال منافية للآداب داخل مركز تدليك (صورة)

Lebanon 24
08-10-2025 | 11:58
A-
A+
Doc-P-1426833-638955470252477491.jpg
Doc-P-1426833-638955470252477491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:
Advertisement

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت لمكتب حماية الآداب ومكافحة الإتجار بالأشخاص في وحدة الشرطة القضائية معلومات حول حصول أعمال دعارة داخل أحد مراكز التدليك في محلة جونية، حيث تم استغلال عدد من الفتيات لهذا الغرض

بتاريخ 02-10-2025، وبنتيجة استقصاءات وتحريات مكثفة أجراها عناصر المكتب، توجهت قوة إلى المكان وتمكنت من القبض على أربع فتيات من جنسيات مختلفة، بالجرم المشهود، أثناء قيامهن بأعمال مخالفة للآداب مع الزبائن داخل غرف التدليك.

بالتّحقيق معهنّ، اعترفن بممارسة هذه الأعمال بناءً على اتّفاق مسبق مع الزبائن مقابل مبالغ مالية.

تم ختم المركز بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفات بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف سائر المتورطين.


مواضيع ذات صلة
إقفال مركزَي تدليك بالشمع الأحمر… الفتيات بداخلهما يمارسن أعمالاً منافية للأخلاق (صورة)
lebanon 24
09/10/2025 01:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
يستخدم كغطاء لأعمال منافية للآداب.. دهم مركز للتدليك في البقاع وتوقيف صاحبه و5 عاملات
lebanon 24
09/10/2025 01:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
في منطقة لبنانية.. "مراكز تدليك" وأعمال مُنافية للحشمة!
lebanon 24
09/10/2025 01:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة من العيار الثقيل.. اعتقال راقصة شهيرة بسبب ملابسها الخادشة وايحاءات مُنافية للآداب! (صورة)
lebanon 24
09/10/2025 01:17:28 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الشرطة القضائية

شعبة العلاقات

الشمع الأحمر

مكتب حماية

القضاء ا

القضاء

جونية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:07 | 2025-10-08
16:58 | 2025-10-08
16:51 | 2025-10-08
16:45 | 2025-10-08
16:32 | 2025-10-08
16:23 | 2025-10-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24