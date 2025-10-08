24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مرقص زار "صوت كل لبنان" والـ"NBN": لإعطاء الصحافيين حقوقهم وحمايتهم
Lebanon 24
08-10-2025
|
12:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار وزير الإعلام بول مرقص إذاعة "صوت كل
لبنان
"، والتقى رئيس مجلس الادارة
المدير العام
عماد الخازن والاعلاميين العاملين فيها.
Advertisement
وبعد جولة على أقسام الإذاعة، رحب الخازن بوزير الاعلام، مؤكدا دور الإذاعة في "حمل قضايا الناس والمجتمع".
بدوره، شدد مرقص على دور الإعلام واهميته في هذه المرحلة، لافتاً الى "ضرورة الانتهاء من قانون الإعلام بأسرع وقت ليكون لبنان قادراً على مواكبة العصر الإلكتروني"، مؤكداً "استكمال العمل لتحسين الإعلام الرسمي من تلفزيون لبنان، إلى الوكالة
الوطنية للاعلام
، إلى إذاعة لبنان ومديرية الدراسات"، واعداً بـ"الاهتمام في المرحلة المقبلة بالإعلام الخاص بكل تشعباته واقسامه".
وركز على "ضرورة إعطاء الصحافيين حقوقهم وحمايتهم في الظروف الصعبة ليكونوا قادرين على القيام بواجباتهم على أكمل وجه".
كذلك، زار مرقص، قناة "الشبكة الوطنية للإرسال" NBN، في مقرها في الرملة البيضاء، والتقى رئيس مجلس إدارتها علي حمدان ومدير الأخبار والبرامج السياسية علي نورالدين، وجال في وأقسامه، والتقى العاملين فيها.
ونوه حمدان بالزيارة مشيراً إلى أن "توجيهات
رئيس مجلس النواب نبيه بري
تقضي بأن تكون الـNBN مؤسسة إعلامية تعنى بالقضايا الوطنية في شكل أساسي وبنشر الخبر من دون إضافات أو أي غرضية"، وقال: "هذا الأمر يأتي من باب الحرص والحرفية والمهنية، وليس من أي باب آخر".
وأكد أن "دور المحطة هو الحرص على الرسالة التي أنشئت عليها، بتوجيه دائم من الرئيس
بري
".
من جهته
، ثمن مرقص "جهود إدارة القناة والعاملين فيها"، وقال: "أردت أن أزور هذه المحطة، وألا أكتفي باللقاءات في وزارة الإعلام، التي أعتبرها وزارة تواصل وشراكة مع المؤسسات الإعلامية، خصوصا تشجيعاً لأن تكون هذه المؤسسات صاحبة جودة واحتراف ومهنية".
أضاف: "نعمل لأيام أفضل للإعلام اللبناني، ولقد شجعنا على المضي قدما بمشروع القانون الجديد قيد الدرس في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان. وآمل الانتهاء من مشروع القانون قريبا، ثم طرحه برعاية دولة الرئيس
بري على
الهيئة العامة، ليكون نموذجا لقانون الإعلام في المنطقة العربية".
واشار إلى أن "لبنان يقدم دائماً نماذج في الإعلام، سواء على المستوى القانوني أو على مستوى الطاقات البشرية التي تذخر بها المؤسسات الإعلامية، وكذلك ينخرط في الخارج وينشىء مؤسسات إعلامية في الشرق".
مواضيع ذات صلة
مرقص زار "الجديد": قانون الإعلام الجديد لتعزيز الحريات لا تقييدها
Lebanon 24
مرقص زار "الجديد": قانون الإعلام الجديد لتعزيز الحريات لا تقييدها
09/10/2025 01:17:41
09/10/2025 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان استنكر التهديد الذي طال عبّود والـ"mtv"
Lebanon 24
الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – لبنان استنكر التهديد الذي طال عبّود والـ"mtv"
09/10/2025 01:17:41
09/10/2025 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"نائب بارز" يهمس لاحد الصحافيين: "كبّر عقلك ما في"
Lebanon 24
"نائب بارز" يهمس لاحد الصحافيين: "كبّر عقلك ما في"
09/10/2025 01:17:41
09/10/2025 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تجمعا الأطباء و "الديموقراطي": لإعطاء المعاش التقاعدي كاملاً للعائلة والأرملة بعد وفاة الطبيب
Lebanon 24
تجمعا الأطباء و "الديموقراطي": لإعطاء المعاش التقاعدي كاملاً للعائلة والأرملة بعد وفاة الطبيب
09/10/2025 01:17:41
09/10/2025 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الوطنية للاعلام
الوكالة الوطنية
المدير العام
نبيه بري
من جهته
القضايا
بري على
تابع
قد يعجبك أيضاً
قرار بإدخال الأدوات الكهربائية والأثاث إلى مخيمات صور.. وسفارة فلسطين ترحب
Lebanon 24
قرار بإدخال الأدوات الكهربائية والأثاث إلى مخيمات صور.. وسفارة فلسطين ترحب
17:07 | 2025-10-08
08/10/2025 05:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:58 | 2025-10-08
08/10/2025 04:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تلقى لبنان إنذارات بشأن "حرب جديدة"؟ بو صعب يكشف
Lebanon 24
هل تلقى لبنان إنذارات بشأن "حرب جديدة"؟ بو صعب يكشف
16:51 | 2025-10-08
08/10/2025 04:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة النفايات إلى الواجهة مُجدداً.. ما هي قصة مطمر الجديدة؟
Lebanon 24
أزمة النفايات إلى الواجهة مُجدداً.. ما هي قصة مطمر الجديدة؟
16:45 | 2025-10-08
08/10/2025 04:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد زيارة أورتاغوس المُرتقبة إلى لبنان؟
Lebanon 24
ما جديد زيارة أورتاغوس المُرتقبة إلى لبنان؟
16:32 | 2025-10-08
08/10/2025 04:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
04:29 | 2025-10-08
08/10/2025 04:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:07 | 2025-10-08
قرار بإدخال الأدوات الكهربائية والأثاث إلى مخيمات صور.. وسفارة فلسطين ترحب
16:58 | 2025-10-08
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:51 | 2025-10-08
هل تلقى لبنان إنذارات بشأن "حرب جديدة"؟ بو صعب يكشف
16:45 | 2025-10-08
أزمة النفايات إلى الواجهة مُجدداً.. ما هي قصة مطمر الجديدة؟
16:32 | 2025-10-08
ما جديد زيارة أورتاغوس المُرتقبة إلى لبنان؟
16:23 | 2025-10-08
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 01:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24