لبنان

مرقص زار "صوت كل لبنان" والـ"NBN": لإعطاء الصحافيين حقوقهم وحمايتهم

Lebanon 24
08-10-2025 | 12:12
Doc-P-1426837-638955478060564995.png
Doc-P-1426837-638955478060564995.png photos 0
زار وزير الإعلام بول مرقص إذاعة "صوت كل لبنان"، والتقى رئيس مجلس الادارة المدير العام عماد الخازن والاعلاميين العاملين فيها.
وبعد جولة على أقسام الإذاعة، رحب الخازن بوزير الاعلام، مؤكدا دور الإذاعة في "حمل قضايا الناس والمجتمع".


بدوره، شدد مرقص على دور الإعلام واهميته في هذه المرحلة، لافتاً الى "ضرورة الانتهاء من قانون الإعلام بأسرع وقت ليكون لبنان قادراً على مواكبة العصر الإلكتروني"، مؤكداً "استكمال العمل لتحسين الإعلام الرسمي من تلفزيون لبنان، إلى الوكالة الوطنية للاعلام، إلى إذاعة لبنان ومديرية الدراسات"، واعداً بـ"الاهتمام في المرحلة المقبلة بالإعلام الخاص بكل تشعباته واقسامه".
 

وركز على "ضرورة إعطاء الصحافيين حقوقهم وحمايتهم في الظروف الصعبة ليكونوا قادرين على القيام بواجباتهم على أكمل وجه".
 
 
كذلك، زار مرقص، قناة "الشبكة الوطنية للإرسال" NBN، في مقرها في الرملة البيضاء، والتقى رئيس مجلس إدارتها علي حمدان ومدير الأخبار والبرامج السياسية علي نورالدين، وجال في وأقسامه، والتقى العاملين فيها.


ونوه حمدان بالزيارة مشيراً إلى أن "توجيهات رئيس مجلس النواب نبيه بري تقضي بأن تكون الـNBN مؤسسة إعلامية تعنى بالقضايا الوطنية في شكل أساسي وبنشر الخبر من دون إضافات أو أي غرضية"، وقال: "هذا الأمر يأتي من باب الحرص والحرفية والمهنية، وليس من أي باب آخر".
 

وأكد أن "دور المحطة هو الحرص على الرسالة التي أنشئت عليها، بتوجيه دائم من الرئيس بري".


من جهته، ثمن مرقص "جهود  إدارة القناة والعاملين فيها"، وقال: "أردت أن أزور هذه المحطة، وألا أكتفي باللقاءات في وزارة الإعلام، التي أعتبرها وزارة تواصل وشراكة مع المؤسسات الإعلامية، خصوصا تشجيعاً لأن تكون هذه المؤسسات صاحبة جودة واحتراف ومهنية".


أضاف: "نعمل لأيام أفضل للإعلام اللبناني، ولقد شجعنا على المضي قدما بمشروع القانون الجديد قيد الدرس في لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان. وآمل الانتهاء من مشروع القانون قريبا، ثم طرحه برعاية دولة الرئيس بري على الهيئة العامة، ليكون نموذجا لقانون الإعلام في المنطقة العربية".


واشار إلى أن "لبنان يقدم دائماً نماذج في الإعلام، سواء على المستوى القانوني أو على مستوى الطاقات البشرية التي تذخر بها المؤسسات الإعلامية، وكذلك ينخرط في الخارج وينشىء مؤسسات إعلامية في الشرق".
 
