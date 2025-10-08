هل تلقى لبنان إنذارات بشأن "حرب جديدة"؟ بو صعب يكشف

قال مجلس النواب الياس بو صعب إنَّ "رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لم يخطئ في موضوع صخرة الروشة"، مشيراً إلى أنّ "الجيش لم يعطَ أي أمر بمنع التجمع".

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، ذكر بو صعب أنَّ "الجيش يمرّ بأصعب الظروف"، مشيراً إلى أنه "يحترم عمل قائده"، وأضاف: "الجيش حقّق نسبة كبيرة من الانجازات في ما خص حصر السلاح، وهذا الامر لا يحصل بكبسة زرّ، بل يتطلب التروي.





وشدد بو صعب على وجوب التفاهم مع " " على كيفية بسط سلطة كامل الأراضي وليس بالاستقواء ولا بالفرض، معلناً أن " لم يسمع إنذارات خارجية حول أي حرب مقبلة، مُشيراً الى أن المطلوب من لبنان هو حصر السلاح وهذا ملف أساسي.



وفي سياقٍ آخر، قال بو صعب إنّ " قال إن لا نية لديه لتعطيل البلد ولا الحكومة وهو أكد أن وزراء ثنائي أمل - حزب الله يشاركون في الحكومة بحال كان هناك جدول أعمال لا فقط بند حصرية السلاح".





وفي ملف قانون الانتخابات، قال بو صعب: "الجميع يؤكد ألا أحد يريد تطيير الانتخابات ولكن الواقع يقول غير ذلك وتواطأت مع النائب جورج عدوان بقرار وقف عمل لجنة الانتخابات واقترحنا في جلسة اللجان المشتركة سحب القوانين وابقاء فقط قانون الاغتراب فرفض غالبية النواب".





وتوقع أن تجري الانتخابات في موعدها، لافتا الى أنه لا يمكن معرفة مصير انتخابات المغتربين لناحية الاقتراع لـ6 نواب أو للـ128.





أيضاً، شدد بو صعب على أنه لا يمكن فرض أي قانون بغياب أي مكون، مؤكداً أنَّ قانون الانتخابات يتطلب توافقاً وطنياً.



وكشف أن هناك نقاشا كبيرا وجديا مع النائب نعمة افرام وعدد من المستقلين للتحالف معهم في الانتخابات النيابية، وقال: "التراجع بالشعبية لدى أثبت أن كنا نرى أموراً خاطئة ونتيجة الانتخابات في المتن ستفاجئ الجميع".





وفي ما خص أموال المودعين، قال بو صعب: "نحن لا نعمل لدى صندوق النقد وممنوع شطب ودائع المواطنين ووزير المال باسين جابر يقوم بالمستحيل للوصول إلى حل من دون المس بها".