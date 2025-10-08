24
o
بيروت
22
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
18
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هل تلقى لبنان إنذارات بشأن "حرب جديدة"؟ بو صعب يكشف
Lebanon 24
08-10-2025
|
16:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
نائب رئيس
مجلس النواب الياس بو صعب إنَّ "رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لم يخطئ في موضوع صخرة الروشة"، مشيراً إلى أنّ "الجيش لم يعطَ أي أمر بمنع التجمع".
Advertisement
وفي حديثٍ عبر قناة الـ"LBCI"، ذكر بو صعب أنَّ "الجيش يمرّ بأصعب الظروف"، مشيراً إلى أنه "يحترم عمل قائده"، وأضاف: "الجيش حقّق نسبة كبيرة من الانجازات في ما خص حصر السلاح، وهذا الامر لا يحصل بكبسة زرّ، بل يتطلب التروي.
وشدد بو صعب على وجوب التفاهم مع "
حزب الله
" على كيفية بسط سلطة
الدولة على
كامل الأراضي
اللبنانية
وليس بالاستقواء ولا بالفرض، معلناً أن "
لبنان
لم يسمع إنذارات
خارجية حول أي حرب مقبلة، مُشيراً الى أن المطلوب من لبنان هو حصر السلاح وهذا ملف أساسي.
وفي سياقٍ آخر، قال بو صعب إنّ "
رئيس مجلس النواب نبيه بري
قال إن لا نية لديه لتعطيل البلد ولا الحكومة وهو أكد أن وزراء ثنائي أمل - حزب الله يشاركون في الحكومة بحال كان هناك جدول أعمال لا فقط بند حصرية السلاح".
وفي ملف قانون الانتخابات، قال بو صعب: "الجميع يؤكد ألا أحد يريد تطيير الانتخابات ولكن الواقع يقول غير ذلك وتواطأت مع النائب جورج عدوان بقرار وقف عمل لجنة الانتخابات واقترحنا في جلسة اللجان المشتركة سحب القوانين وابقاء فقط قانون الاغتراب فرفض غالبية النواب".
وتوقع أن تجري الانتخابات في موعدها، لافتا الى أنه لا يمكن معرفة مصير انتخابات المغتربين لناحية الاقتراع لـ6 نواب أو للـ128.
أيضاً، شدد بو صعب على أنه لا يمكن فرض أي قانون بغياب أي مكون، مؤكداً أنَّ قانون الانتخابات يتطلب توافقاً وطنياً.
وكشف أن هناك نقاشا كبيرا وجديا مع النائب نعمة افرام وعدد من المستقلين للتحالف معهم في الانتخابات النيابية، وقال: "التراجع بالشعبية لدى
التيار الوطني الحر
أثبت أن كنا نرى أموراً خاطئة ونتيجة الانتخابات في المتن ستفاجئ الجميع".
وفي ما خص أموال المودعين، قال بو صعب: "نحن لا نعمل لدى صندوق النقد وممنوع شطب ودائع المواطنين ووزير المال باسين جابر يقوم بالمستحيل للوصول إلى حل من دون المس بها".
مواضيع ذات صلة
بو صعب: لم نسمع إنذارات خارجية حول أي حرب مقبلة والمطلوب من لبنان هو حصر السلاح وهو ملف أساسي
Lebanon 24
بو صعب: لم نسمع إنذارات خارجية حول أي حرب مقبلة والمطلوب من لبنان هو حصر السلاح وهو ملف أساسي
09/10/2025 01:20:01
09/10/2025 01:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تلقّى القطاع الخاص في لبنان "الضربة القاتلة"؟
Lebanon 24
هل تلقّى القطاع الخاص في لبنان "الضربة القاتلة"؟
09/10/2025 01:20:01
09/10/2025 01:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هل فقدت أميركا قوتها في آسيا؟ تقرير يكشف القوة المهيمنة الجديدة
Lebanon 24
هل فقدت أميركا قوتها في آسيا؟ تقرير يكشف القوة المهيمنة الجديدة
09/10/2025 01:20:01
09/10/2025 01:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بو صعب: حركة "حماس" اليوم مختلفة عن السابق وهي تحاول إيجاد المخرج الأفضل
Lebanon 24
بو صعب: حركة "حماس" اليوم مختلفة عن السابق وهي تحاول إيجاد المخرج الأفضل
09/10/2025 01:20:01
09/10/2025 01:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
التيار الوطني الحر
التيار الوطني
الدولة على
نائب رئيس
اللبنانية
نبيه بري
حزب الله
تابع
قد يعجبك أيضاً
قرار بإدخال الأدوات الكهربائية والأثاث إلى مخيمات صور.. وسفارة فلسطين ترحب
Lebanon 24
قرار بإدخال الأدوات الكهربائية والأثاث إلى مخيمات صور.. وسفارة فلسطين ترحب
17:07 | 2025-10-08
08/10/2025 05:07:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:58 | 2025-10-08
08/10/2025 04:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة النفايات إلى الواجهة مُجدداً.. ما هي قصة مطمر الجديدة؟
Lebanon 24
أزمة النفايات إلى الواجهة مُجدداً.. ما هي قصة مطمر الجديدة؟
16:45 | 2025-10-08
08/10/2025 04:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد زيارة أورتاغوس المُرتقبة إلى لبنان؟
Lebanon 24
ما جديد زيارة أورتاغوس المُرتقبة إلى لبنان؟
16:32 | 2025-10-08
08/10/2025 04:32:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
16:23 | 2025-10-08
08/10/2025 04:23:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
Lebanon 24
عن قضية الشيخ حسن مرعب.. ماذا كشفت التحقيقات؟
04:40 | 2025-10-08
08/10/2025 04:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
Lebanon 24
صوت قويّ يُسمع في الضاحية.. ماذا تبيّن؟
14:15 | 2025-10-08
08/10/2025 02:15:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. كان سيتعرّض للقصف!
12:06 | 2025-10-08
08/10/2025 12:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. بالأسماء اعتقال 19 من مشاهير تركيا خلال عمليات دهم فجرا إليكم السبب
04:29 | 2025-10-08
08/10/2025 04:29:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
05:58 | 2025-10-08
08/10/2025 05:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:07 | 2025-10-08
قرار بإدخال الأدوات الكهربائية والأثاث إلى مخيمات صور.. وسفارة فلسطين ترحب
16:58 | 2025-10-08
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:45 | 2025-10-08
أزمة النفايات إلى الواجهة مُجدداً.. ما هي قصة مطمر الجديدة؟
16:32 | 2025-10-08
ما جديد زيارة أورتاغوس المُرتقبة إلى لبنان؟
16:23 | 2025-10-08
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
16:14 | 2025-10-08
عن نعيم قاسم.. هذا ما قاله تقرير إسرائيلي
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
09/10/2025 01:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
09/10/2025 01:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
09/10/2025 01:20:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24