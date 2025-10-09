24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
لبنان
بعد تساقط الأمطار.. تحذير عاجل للسائقين
Lebanon 24
09-10-2025
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالبت
غرفة التحكم
المروري السائقين بتوخي الحذر وتقليل السرعة، نظرًا لتساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق والقرى، والتي قد تتسبب بانزلاقات وحوادث مرورية، وذلك حفاظًا على السلامة العامة.
