لبنان

بعد تساقط الأمطار.. تحذير عاجل للسائقين

Lebanon 24
09-10-2025 | 00:37
طالبت غرفة التحكم المروري السائقين بتوخي الحذر وتقليل السرعة، نظرًا لتساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق والقرى، والتي قد تتسبب بانزلاقات وحوادث مرورية، وذلك حفاظًا على السلامة العامة.
