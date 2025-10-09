بعد تساقط الأمطار.. تحذير عاجل للسائقين

Advertisement

طالبت المروري السائقين بتوخي الحذر وتقليل السرعة، نظرًا لتساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق والقرى، والتي قد تتسبب بانزلاقات وحوادث مرورية، وذلك حفاظًا على السلامة العامة.