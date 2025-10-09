كرامي تجتمع بالأساتذة المتعاقدين بالساعة في "اللبنانية" لمناقشة ملف التفرغ

Advertisement

عقدت في ، اجتماعًا مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، بحضور مستشارها الدكتور عدنان الأمين، لبحث ملف التفرغ والآليات العملية للإسراع في إنجازه.وبحسب بيان، فقد أبلغت كرامي اللجنة بأن "كل الكليات قد استكملت إرسال أسماء المرشحين للتفرغ إلى ، وسيتم إرسال الملف إلى الوزارة خلال يومين لتدقيقه".وأشارت الوزيرة إلى أنها سترفع الملف إلى فور استلامه من رئاسة الجامعة، لتحديد العدد القابل للتفرغ، على أن يتم بعدها اعتماد الأسماء وفق المعايير المتفق عليها، مؤكدة أن هذا الإجراء سيتم في "أقرب فرصة ممكنة".وفيما يخص أجر الساعة، أكد البيان أن الرئيس طلب رفع الأجر، إلا أن الأمر مرتبط بإقرار الموازنة أولًا.كما أعلن خلال الاجتماع أن الوزارة قدّمت مشروع قانون يسمح بأن يصبح التفرغ على أساس سنوي، بالتوازي مع إقرار الملف الحالي.وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرار متابعتها الحثيثة لملف التفرغ، مستندة إلى وعود رئيس الجمهورية وإعلانات التي تؤكد أن إقرار التفرغ يمثل المدخل الأساسي لاستقرار الجامعة وأساتذتها وضمان جودة التعليم العالي الوطني.