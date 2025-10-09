Advertisement

لبنان

كرامي تجتمع بالأساتذة المتعاقدين بالساعة في "اللبنانية" لمناقشة ملف التفرغ

Lebanon 24
09-10-2025 | 01:05
A-
A+
Doc-P-1427020-638955942254537583.jpg
Doc-P-1427020-638955942254537583.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، اجتماعًا مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، بحضور مستشارها الدكتور عدنان الأمين، لبحث ملف التفرغ والآليات العملية للإسراع في إنجازه.
Advertisement

وبحسب بيان، فقد أبلغت الوزيرة كرامي اللجنة بأن "كل الكليات قد استكملت إرسال أسماء المرشحين للتفرغ إلى رئاسة الجامعة، وسيتم إرسال الملف إلى الوزارة خلال يومين لتدقيقه".

وأشارت الوزيرة إلى أنها سترفع الملف إلى مجلس الوزراء فور استلامه من رئاسة الجامعة، لتحديد العدد القابل للتفرغ، على أن يتم بعدها اعتماد الأسماء وفق المعايير المتفق عليها، مؤكدة أن هذا الإجراء سيتم في "أقرب فرصة ممكنة".

وفيما يخص أجر الساعة، أكد البيان أن الرئيس طلب رفع الأجر، إلا أن الأمر مرتبط بإقرار الموازنة أولًا.

كما أعلن خلال الاجتماع أن الوزارة قدّمت مشروع قانون يسمح بأن يصبح التفرغ في الجامعة اللبنانية على أساس سنوي، بالتوازي مع إقرار الملف الحالي.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرار متابعتها الحثيثة لملف التفرغ، مستندة إلى وعود رئيس الجمهورية وإعلانات مجلس الجامعة التي تؤكد أن إقرار التفرغ يمثل المدخل الأساسي لاستقرار الجامعة وأساتذتها وضمان جودة التعليم العالي الوطني.
مواضيع ذات صلة
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين: تثبيت المتعاقدين أولوية وطنية
lebanon 24
09/10/2025 09:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لرابطة الأساتذة المتعاقدين.. هذا مضمونه
lebanon 24
09/10/2025 09:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أساتذة التعليم الأساسي المتعاقدين.. توحيد الصفوف ومطالبة بالتثبيت
lebanon 24
09/10/2025 09:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي تستقبل رابطة أساتذة التعليم الثانوي: شراكة لتعزيز المدرسة الرسمية
lebanon 24
09/10/2025 09:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة

لجنة الأساتذة المتعاقدين

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

رئاسة الجامعة

لجنة الأساتذة

مجلس الوزراء

مجلس الجامعة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:00 | 2025-10-09
01:45 | 2025-10-09
01:30 | 2025-10-09
01:15 | 2025-10-09
01:00 | 2025-10-09
00:37 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24