لبنان
كرامي تجتمع بالأساتذة المتعاقدين بالساعة في "اللبنانية" لمناقشة ملف التفرغ
Lebanon 24
09-10-2025
|
01:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت
لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة
في
الجامعة اللبنانية
، اجتماعًا مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، بحضور مستشارها الدكتور عدنان الأمين، لبحث ملف التفرغ والآليات العملية للإسراع في إنجازه.
وبحسب بيان، فقد أبلغت
الوزيرة
كرامي اللجنة بأن "كل الكليات قد استكملت إرسال أسماء المرشحين للتفرغ إلى
رئاسة الجامعة
، وسيتم إرسال الملف إلى الوزارة خلال يومين لتدقيقه".
وأشارت الوزيرة إلى أنها سترفع الملف إلى
مجلس الوزراء
فور استلامه من رئاسة الجامعة، لتحديد العدد القابل للتفرغ، على أن يتم بعدها اعتماد الأسماء وفق المعايير المتفق عليها، مؤكدة أن هذا الإجراء سيتم في "أقرب فرصة ممكنة".
وفيما يخص أجر الساعة، أكد البيان أن الرئيس طلب رفع الأجر، إلا أن الأمر مرتبط بإقرار الموازنة أولًا.
كما أعلن خلال الاجتماع أن الوزارة قدّمت مشروع قانون يسمح بأن يصبح التفرغ
في الجامعة
اللبنانية
على أساس سنوي، بالتوازي مع إقرار الملف الحالي.
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرار متابعتها الحثيثة لملف التفرغ، مستندة إلى وعود رئيس الجمهورية وإعلانات
مجلس الجامعة
التي تؤكد أن إقرار التفرغ يمثل المدخل الأساسي لاستقرار الجامعة وأساتذتها وضمان جودة التعليم العالي الوطني.
