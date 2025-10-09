Advertisement

لبنان

وزير العمل يترأس اجتماع لجنة المؤشر: الحد الأدنى للأجور وبراءات الذمة

Lebanon 24
09-10-2025 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1427192-638956153375527890.png
Doc-P-1427192-638956153375527890.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر اجتماع لجنة المؤشر الدوري، بحضور ممثلي الهيئات الاقتصادية والنقابية والمؤسسات العامة، لمتابعة حقوق العمال وأصحاب العمل.
Advertisement

وأكد حيدر أن الاجتماع تناول دراسة الحد الأدنى للأجور مع الاستعانة بالمعلومات من الضمان الاجتماعي والإحصاء المركزي، على أن يُستكمل البحث في الاجتماع المقبل. كما ناقشت اللجنة موضوع براءات الذمة بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية دون المساس بحقوق العمال وأصحاب العمل.

وأضاف الوزير أنه تم الوصول إلى المرحلة النهائية لاختيار مرشحين لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي، مع إعادة فتح باب تقديم الطلبات لبعض القطاعات لضمان استكمال الملفات قبل رفعها إلى مجلس الوزراء.
مواضيع ذات صلة
نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: كل مدرسة لم تسدد مستحقاتها لصندوق التعويضات لن تُعطى براءة الذمة لمعاملاتها في الوزارة
lebanon 24
09/10/2025 20:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل يفعّل لجنة مكافحة عمل الأطفال: اجتماعات شهرية وخطط عملية
lebanon 24
09/10/2025 20:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المصوّرين: الاعتذار العلني والفوري هو الحد الأدنى المطلوب
lebanon 24
09/10/2025 20:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أديب يقدم تصريح الذمة المالية أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
lebanon 24
09/10/2025 20:21:00 Lebanon 24 Lebanon 24

إدارة الضمان الاجتماعي

الهيئات الاقتصادية

مجلس إدارة الضمان

مجلس الوزراء

إدارة الضمان

الدكتور محمد

محمد حيدر

حمد حيدر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2025-10-09
13:15 | 2025-10-09
12:55 | 2025-10-09
12:44 | 2025-10-09
12:40 | 2025-10-09
12:20 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24