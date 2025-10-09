وزير العمل يترأس اجتماع لجنة المؤشر: الحد الأدنى للأجور وبراءات الذمة

Advertisement

ترأس وزير العمل اجتماع لجنة المؤشر الدوري، بحضور ممثلي والنقابية والمؤسسات العامة، لمتابعة حقوق العمال وأصحاب العمل.وأكد حيدر أن الاجتماع تناول دراسة الحد الأدنى للأجور مع الاستعانة بالمعلومات من الضمان الاجتماعي والإحصاء المركزي، على أن يُستكمل البحث في الاجتماع المقبل. كما ناقشت اللجنة موضوع براءات الذمة بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية دون المساس بحقوق العمال وأصحاب العمل.وأضاف الوزير أنه تم الوصول إلى المرحلة النهائية لاختيار مرشحين لمجلس ، مع إعادة فتح باب تقديم الطلبات لبعض القطاعات لضمان استكمال الملفات قبل رفعها إلى .