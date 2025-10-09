غرفة طرابلس وجمعية تجار زغرتا الزاوية.. بحث في تعزيز التعاون التجاري

Advertisement

استقبل والصناعة والزراعة في والشمال ، رئيس الزاوية إبراهيم مورا، بحضور عضو طرابلس ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية سالم الحلبي، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الغرفة والجمعية، بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية الوطنية ويدعم نمو الحركة التجارية.وأكد دبوسي خلال اللقاء على دعم غرفة طرابلس الكبرى لكل المبادرات التي تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وتحفيز بيئة الأعمال، مشددًا على أهمية توحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المدن والمناطق الشمالية كافة.، أعرب السيد مورا عن تقديره لدور غرفة طرابلس والشمال في رعاية مصالح التجار والمؤسسات، ودعا الرئيس دبوسي لزيارة المؤسسات التجارية في زغرتا الزاوية للاطلاع على واقعها الاقتصادي، مؤكدًا حرص الجمعية على تعزيز الشراكة والتعاون مع الغرفة في مشاريع حيوية تصب في مصلحة .(الوكالة الوطنية)