لبنان

غرفة طرابلس وجمعية تجار زغرتا الزاوية.. بحث في تعزيز التعاون التجاري

Lebanon 24
09-10-2025 | 08:25
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، رئيس جمعية تجار زغرتا الزاوية إبراهيم مورا، بحضور عضو مجلس بلدية طرابلس ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية سالم الحلبي، حيث جرى البحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الغرفة والجمعية، بما يخدم المصالح الاقتصادية والتجارية الوطنية ويدعم نمو الحركة التجارية.
وأكد دبوسي خلال اللقاء على دعم غرفة طرابلس الكبرى لكل المبادرات التي تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وتحفيز بيئة الأعمال، مشددًا على أهمية توحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المدن والمناطق الشمالية كافة.

من جهته، أعرب السيد مورا عن تقديره لدور غرفة طرابلس والشمال في رعاية مصالح التجار والمؤسسات، ودعا الرئيس دبوسي لزيارة المؤسسات التجارية في زغرتا الزاوية للاطلاع على واقعها الاقتصادي، مؤكدًا حرص الجمعية على تعزيز الشراكة والتعاون مع الغرفة في مشاريع حيوية تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

(الوكالة الوطنية)
