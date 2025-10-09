Advertisement

لبنان

عون والتجمع اللبناني للبيئة.. تشديد على حماية الطبيعة وتوسيع المحميات

Lebanon 24
09-10-2025 | 09:41
A-
A+
Doc-P-1427297-638956257741022591.png
Doc-P-1427297-638956257741022591.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا وفد "التجمع اللبناني للبيئة" برئاسة المهندس مالك غندور، في لقاء تناول عدداً من القضايا البيئية والمبادرات التي ينفذها التجمع والجمعيات التابعة له على امتداد لبنان.
Advertisement

افتتح المهندس غندور اللقاء بكلمة أشار فيها إلى أن التجمع يشكّل "المظلة الوطنية لما يقارب 120 جمعية ناشطة في مختلف المناطق اللبنانية"، مؤكداً دوره في التفاعل مع البيئة المحلية والعربية والدولية والمساهمة في صياغة القرارات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للألفية.

وأوضح غندور أن التجمع منذ تأسيسه ركّز على أولويات عدة، أبرزها: صياغة أول قانون لإنشاء وزارة البيئة عام 1992، الدفاع عن استمرار الوزارة عام 1994، اقتراح هيكلية النيابة العامة البيئية والضابطة العدلية والشرطة البيئية، وضع قوانين وأدوات التدريب للصيد البري، واستضافة برنامج المنح الصغيرة SGP التابع لصندوق البيئة العالمي. كما ساهم في إصدار قانون المحميات الطبيعية عام 2019 وتحديد يوم وطني للمحميات في 10 آذار.

ولفت إلى أن المشروع الأبرز حالياً هو شبكة المحميات البحرية على طول الساحل اللبناني في 22 موقعًا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً على مساهمة المؤسسة العسكرية في أعمال التحريج، مكافحة الصندل والحرائق، والمسح الجوي للسواحل.

وعرض غندور مجموعة من المطالب التي يسعى التجمع لتحقيقها، منها: إصدار المرسوم الجمهوري أو الحكومي لتشكيل وإدارة شبكة المحميات البحرية، تطوير قانون الصيد البحري، وإقرار قانون الإدارة المتكاملة للساحل اللبناني ICZM، متمنياً رعاية الرئيس عون للحفل الوطني لإطلاق شبكة أخضر × أزرق 30×30 للمحميات البرية والبحرية.

ورد الرئيس عون مؤكداً على أهمية البيئة في حياة الأوطان، مشدداً على ضرورة معالجة مشكلة النفايات المتراكمة، وإعادة التشجير، وزيادة عدد المحميات، وتطبيق القوانين بشكل صارم في مواجهة التعديات على الطبيعة من قطع الأشجار والصيد غير القانوني.
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: مكافحة المخدرات أولوية لحماية المجتمع اللبناني
lebanon 24
09/10/2025 20:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني: حماية الإنسان والبيئة أولوية تشريعية ووطنية
lebanon 24
09/10/2025 20:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميل من قصر بعبدا: ندعم الرئيس عون بكلامه في مؤتمر الدوحة رغم كل الهجوم وهمه واحد حماية الشعب اللبناني
lebanon 24
09/10/2025 20:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عون من مجلس الخدمة المدنية.. تشديد على النزاهة والشفافية في الإدارة العامة
lebanon 24
09/10/2025 20:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الرئيس عون

قصر بعبدا

اللبنانية

الجمهوري

رئيس عون

الأوروبي

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:44 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:16 | 2025-10-09
13:15 | 2025-10-09
12:55 | 2025-10-09
12:44 | 2025-10-09
12:40 | 2025-10-09
12:20 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24