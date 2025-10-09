Advertisement

لبنان

توقيف سوري متورط بإطلاق النار على حاجز الجيش في بعلبك

Lebanon 24
09-10-2025 | 11:04
Doc-P-1427334-638956300292277178.jpg
Doc-P-1427334-638956300292277178.jpg photos 0
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
متابعةً لجهودها المستمرة في ملاحقة المطلوبين، أوقفت دوريّة من مديريّة بعلبك - الهرمل في أمن الدولة، السوري (ر. ص.) لإطلاقه النار بالاشتراك مع المدعوّ (أ. م.) وآخرين، على أحد حواجز الجيش اللبناني في بلدة دورس بتاريخ 13/7/2020، ما أدّى إلى استشهاد أحد العسكريين.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24