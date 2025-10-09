توقيف سوري متورط بإطلاق النار على حاجز الجيش في بعلبك

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:متابعةً لجهودها المستمرة في ملاحقة المطلوبين، أوقفت دوريّة من مديريّة - في ، السوري (ر. ص.) لإطلاقه النار بالاشتراك مع المدعوّ (أ. م.) وآخرين، على أحد حواجز في بلدة دورس بتاريخ 13/7/2020، ما أدّى إلى استشهاد أحد العسكريين.وقد أجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة المختص.