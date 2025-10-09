قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان: سنبقى على عهدنا في حمل أمانة الشهداء

Advertisement

صدر عن دائرة العلاقات العامة والإعلام – الوطني الفلسطيني في البيان التالي:"تتابع قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان بارتياح كبير الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، والذي نأمل أن يشكّل خطوة فعلية على طريق وقف نزيف في ، ويفتح المجال أمام معالجة إنسانية عاجلة لمعاناة أبناء شعبنا المحاصر.إننا في قوات الأمن الوطني نؤكد أن دماء التي ارتقت، وآلام الجرحى الذين عانوا، وصبر العائلات التي فقدت أعزاءها، ستبقى شاهدة على حجم التضحيات التي يقدمها شعبنا في سبيل حريته وكرامته. ونقف بكل إجلال أمام صمود أهلنا في غزة، الذين جسّدوا أروع معاني التضحية والثبات في وجه العدوان والحصار.كما ندعو إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية في حماية المدنيين، وإغاثة العائلات المنكوبة، وضمان وصول المساعدات الطبية والغذائية، ووقف كل أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وسائر أماكن وجوده.ختاماً، نؤكد أن قوات الأمن الوطني الفلسطيني ستبقى على عهدها في حمل أمانة الشهداء، والوفاء لجرحانا وأسرانا، متمسكة بالوحدة الوطنية وبالقرار الشرعي الفلسطيني حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها الشريف.رحم الله الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والنصر لشعبنا الصامد".