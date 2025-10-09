Advertisement

لبنان

قرار جديد... هذا ما ستفعله بلدية الشويفات بمطمر الكوستابرافا

Lebanon 24
09-10-2025 | 13:16
كشفت معلومات قناة الـ "mtv" أن "بلدية الشويفات تتجه إلى إقفال مطمر الكوستابرافا بعد أن رُميت فيها نفايات بيروت من دون التنسيق معها".
كوستابرافا

قناة ال

بيروت

كوستا

mtv

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24