معادلة حماس تُعرض على حزب الله

Advertisement

كشفت مصادر دبلوماسية، "إنه في الوقت الذي يُعرَض على ان تتحولَ الى حزب سياسي وتنضويَ تحت منظمة التحرير وتعترفَ بدولة واحدة وسلاحٍ واحد، فان معادلةَ حزبِ الله في تشبِهُ معادلةَ حماس في غزة، وذلك بان يتحولَ الحزبُ الى حزبٍ سياسي ويَعترفَ بحصر السلاح تحت سقف ".