لبنان

معادلة حماس تُعرض على حزب الله

Lebanon 24
09-10-2025 | 13:21
Doc-P-1427408-638956405656399785.jpg
Doc-P-1427408-638956405656399785.jpg photos 0
كشفت مصادر دبلوماسية، "إنه في الوقت الذي يُعرَض على حماس ان تتحولَ الى حزب سياسي وتنضويَ تحت منظمة التحرير وتعترفَ بدولة واحدة وسلاحٍ واحد، فان معادلةَ حزبِ الله في لبنان تشبِهُ معادلةَ حماس في غزة، وذلك بان يتحولَ الحزبُ الى حزبٍ سياسي ويَعترفَ بحصر السلاح تحت سقف الدولة اللبنانية". 
 
