Advertisement

لبنان

بعدما كان مُقرّرًا إقفاله... إعادة فتح مطمر الكوستابرافا

Lebanon 24
09-10-2025 | 15:22
A-
A+

Doc-P-1427436-638956458148698995.jpg
Doc-P-1427436-638956458148698995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قرّر رئيس بلدية الشويفات إعادة فتح مطمر الكوستابرافا، بعد اتصال من محافظ جبل لبنان وتعهدٍ بضمان حقوق المدينة.
Advertisement

وكانت معلومات قد أفادت بأن بلدية الشويفات كانت تتجه إلى إقفال المطمر، بعد أن أُلقيت فيه نفايات بيروت من دون التنسيق معها.
 
مواضيع ذات صلة
"الاشتراكي" يرفض إعادة فتح مطمر الناعمة
lebanon 24
10/10/2025 01:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
عن النفايات ومطمر الجديدة... إليكم مُقرّرات مجلس الوزراء
lebanon 24
10/10/2025 01:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الإستمرار باستقبال النفايات في مطمر الجديدة حتى نهاية العام 2026
lebanon 24
10/10/2025 01:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي عن مطمر الجديدة: لن تكون بيروت ضحية التجاذبات السياسية
lebanon 24
10/10/2025 01:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24

كوستابرافا

جبل لبنان

الشويفات

بيروت

لبنان

كوستا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-10-09
17:28 | 2025-10-09
16:45 | 2025-10-09
16:34 | 2025-10-09
16:10 | 2025-10-09
15:40 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24