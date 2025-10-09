Advertisement

لبنان

"فتح" - لبنان تُرحّب بإعلان وقف الحرب على غزة

Lebanon 24
09-10-2025 | 16:10
A-
A+
Doc-P-1427450-638956483821280924.jpg
Doc-P-1427450-638956483821280924.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رحبت "حركة التحرير الوطني الفلسطيني" (فتح)، في لبنان، بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال منه ودخول المساعدات الانسانية وتبادل الاسرى".
Advertisement

وحيت في بيان "شعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، الذي تعرض على مدار عامين لأبشع حرب إبادة دموية عرفها التاريخ المعاصر، دفع خلالها أثمانا باهظة، بسقوط ما لا يقل عن ٧٠ الف شهيد وما يقارب المئتي الف جريح ومصاب، ومئات المعتقلين، وتدمير ممنهج للبنى التحتية والمرافق العامة والمباني السكنية، وتعرض لحملة تهجير متواصلة من منطقة الى اخرى، وحصار وتجويع جائر، على مرآى ومسمع العالم إجمع الذي بقي صامتا ومتغاضيا عما يرتكبه الإحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لفترة طويلة، في الوقت الذي تعرض فيه شعبنا في الضفة الغربية والقدس لابشع انواع التنيكل والاعتقالات التعسفية والاغتيالات وتدمير المخيمات وانتهاكات يومية لدور العبادة وخاصة الأقصى المبارك من قبل وزراء الاحتلال المجرمين وقطعان المستوطنين الارهابيين".

وثمنت حركة "فتح" - لبنان عاليا، "الجهود التي بذلها الوسطاء للتوصل لهذا الإتفاق"، وأكدت أن "وقف الحرب على شعبنا، يشكل محطة تاريخية، وبارقة أمل لشعبنا الفلسطيني، لتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية الشرعية والقانونية على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، من اجل الإستمرار بالنضال حتى تحقيق أماني وتطلعات شعبنا الوطنية، و حق تقريرة مصيره، وإنهاء الإحتلال وعودة اللاجئين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وتوجهت بالتحية إلى "كل من تضامن وساند ووقف مع شعبنا في مواجهة دولة الإحتلال وكل الشعوب الحرة التي هبّت لنصرة شعبنا وقضيته العادلة"...
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الفلسطيني: نرحب بإعلان ترامب وقف الحرب وبدء انسحاب إسرائيل وإطلاق سراح الرهائن والأسرى
lebanon 24
10/10/2025 01:10:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: نرحب بإعلان ترامب وقف الحرب وما يهمنا الآن هو الوقف الفوري للنار بغزة
lebanon 24
10/10/2025 01:10:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: سوريا ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة
lebanon 24
10/10/2025 01:10:14 Lebanon 24 Lebanon 24
اتفاق غزة ينص على فتح معبر رفح بعد ٧٢ ساعة من إعلان وقف إطلاق النار
lebanon 24
10/10/2025 01:10:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الوحدة الوطنية

الضفة الغربية

الفلسطينية

قطاع غزة

الاحتلال

الأقصى

فلسطين

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:03 | 2025-10-09
17:28 | 2025-10-09
16:45 | 2025-10-09
16:34 | 2025-10-09
15:40 | 2025-10-09
15:34 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24