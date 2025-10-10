الحسن يهنئ المحامين في يومهم

Advertisement

بمناسبة يوم المحامي، هنّأ في "الزميلات والزملاء المحامين في طرابلس والشمال وسائر لمناسبة يوم المحامي"، مؤكّدًا "ثوابت المهنة ورسالتها في الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون".وجدّد الحسن "تمسّك النقابة باستقلال وحرية المحامي في أداء رسالته ضمن الأصول والأنظمة النقابية، ووحدة الجسم النقابي في مواجهة التحديات الوطنية والمهنية"، مؤكداً أن "المحاماة كانت وستبقى صوت الحق والحرّية والكرامة الإنسانية، وركنًا أساسياً في بناء دولة العدالة والقانون".وختم: "كلّ عامٍ والمحامون في لبنان بخيرٍ وثباتٍ على المبدأ".