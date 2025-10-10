Advertisement

لبنان

الحسن يهنئ المحامين في يومهم

Lebanon 24
10-10-2025 | 02:34
بمناسبة يوم المحامي، هنّأ نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن "الزميلات والزملاء المحامين في طرابلس والشمال وسائر لبنان لمناسبة يوم المحامي"، مؤكّدًا "ثوابت المهنة ورسالتها في الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون".
وجدّد الحسن "تمسّك النقابة باستقلال القضاء وحرية المحامي في أداء رسالته ضمن الأصول والأنظمة النقابية، ووحدة الجسم النقابي في مواجهة التحديات الوطنية والمهنية"، مؤكداً أن "المحاماة كانت وستبقى صوت الحق والحرّية والكرامة الإنسانية، وركنًا أساسياً في بناء دولة العدالة والقانون". 

وختم: "كلّ عامٍ والمحامون في لبنان بخيرٍ وثباتٍ على المبدأ".
