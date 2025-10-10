Advertisement

لبنان

بعد حرب غزة.. هل يتجدد العدوان على لبنان؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
10-10-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1427593-638956895380583220.png
Doc-P-1427593-638956895380583220.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتمالات اندلاع حرب إسرائيلية شاملة على لبنان ما زالت قائمة وبقوة، لكنها في الوقت نفسه ليست الخيار المفضل لدى تل أبيب في هذه المرحلة، إذ تحكمها مجموعة من العوامل التي تفرمل هذا الاحتمال وتجعله أقرب إلى ورقة ضغط سياسية منه إلى واقع عسكري فعلي.
Advertisement

أول هذه العوامل أن إسرائيل ليست بحاجة إلى شن حرب كبرى من أجل استهداف "حزب الله" أو الحدّ من قدراته. فالمرحلة السابقة أظهرت أن تل أبيب قادرة على تنفيذ غارات دقيقة داخل الأراضي اللبنانية متى أرادت، سواء على مواقع يُعتقد أنها تابعة للحزب أو حتى على شخصيات محسوبة عليه، من دون أن تضطر إلى الانخراط في حرب مفتوحة. هذه الضربات المحدودة تحقق لإسرائيل معظم أهدافها العسكرية من دون تحمل كلفة الحرب الواسعة، ما يجعل خيار الحرب الشاملة غير مغرٍ في الوقت الراهن.

ثانيًا، من الناحية الميدانية، فان اي حرب على لبنان لن تكون قصيرة. فحتى لو قررت إسرائيل خوض مواجهة كبرى، فإن عليها أن تستعد لمعركة طويلة ومعقدة، خصوصًا في ظل الطبيعة الجغرافية الصعبة للبنان، والتي تمنح حزب الله أفضلية ميدانية في القتال البري. الجيش الإسرائيلي، الذي يعاني أصلًا من إنهاك كبير بعد حرب سنتين في غزة، لا يملك ترف الدخول في حرب استنزاف طويلة من هذا النوع، لأن خسائره ستكون مرتفعة على المستويين العسكري والمعنوي.

أما ثالث العوامل فيرتبط بالمسار السياسي الداخلي في لبنان، والذي تراهن عليه إسرائيل والولايات المتحدة بشكل متزايد. فواشنطن تملك اليوم نفوذًا واسعًا على الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وتسعى من خلال أدواتها السياسية والمالية إلى محاصرة حزب الله وعزله داخليًا. وبالتالي، فإن فتح حرب جديدة قد ينسف هذا المسار برمته ويمنح الحزب فرصة لاستعادة زمام المبادرة، سواء عبر خطاب المواجهة أو من خلال توحيد الشارع اللبناني حول فكرة العدوان الخارجي.

لذلك يمكن القول إنّ تل أبيب توازن حاليا بين الحاجة إلى كبح نفوذ حزب الله من جهة، والرغبة في تجنّب مواجهة عسكرية واسعة من جهة أخرى. فطالما تستطيع إسرائيل تحقيق أهدافها عبر الضغط السياسي، والضربات الجوية الموضعية، والحصار الاقتصادي غير المباشر، فلن تتجه إلى خيار الحرب. لكن ذلك لا يعني أن احتمال الحرب مستبعد بالكامل، إذ يبقى قائمًا في حال تجاوز "الحزب" الخطوط الحمراء التي وضعتها إسرائيل، أو في حال تغيّرت الظروف الإقليمية والدولية بشكل يفرض مواجهة جديدة على الجبهة الشمالية.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
هل تتجدد الحرب على لبنان؟
lebanon 24
10/10/2025 13:41:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن يشدد على ضرورة تنفيذ إنهاء حرب غزة ومعالجة ما سبّبه العدوان من تبعات كارثية
lebanon 24
10/10/2025 13:41:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تلقى لبنان إنذارات بشأن "حرب جديدة"؟ بو صعب يكشف
lebanon 24
10/10/2025 13:41:03 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تنهي خطة ترامب حرب غزة؟
lebanon 24
10/10/2025 13:41:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الدولة اللبنانية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

تل أبيب

الشمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:33 | 2025-10-10
06:16 | 2025-10-10
06:11 | 2025-10-10
06:00 | 2025-10-10
05:54 | 2025-10-10
05:50 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24