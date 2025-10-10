جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية والاختيارية في كسروان

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

واصل " " استقبال والاختيارية الجديدة في معراب، حيث التقى - كسروان برئاسة غابي عازار، بحضور المختار شربل شلالا وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للحزب، وتناول اللقاء التطورات العامة في البلاد واحتياجات البلدة.كما استقبل رئيس بلدية زيتون - فتوح كسروان مارون فهد، بحضور رئيس مركز "القوات" في البلدة فارس فهد، وتم خلال اللقاء بحث شؤون البلدة وحاجاتها المحلية والتعاون مع الحزب لتعزيز الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.