Advertisement

لبنان

جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية والاختيارية في كسروان

Lebanon 24
10-10-2025 | 04:03
A-
A+
Doc-P-1427613-638956911333691114.png
Doc-P-1427613-638956911333691114.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
واصل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع استقبال المجالس البلدية والاختيارية الجديدة في معراب، حيث التقى مجلس بلدية حياطة - كسروان برئاسة غابي عازار، بحضور المختار شربل شلالا وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للحزب، وتناول اللقاء التطورات العامة في البلاد واحتياجات البلدة.
Advertisement

كما استقبل جعجع رئيس بلدية زيتون - فتوح كسروان مارون فهد، بحضور رئيس مركز "القوات" في البلدة فارس فهد، وتم خلال اللقاء بحث شؤون البلدة وحاجاتها المحلية والتعاون مع الحزب لتعزيز الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
جعجع يواصل استقبال المجالس البلدية والاختيارية الجديدة
lebanon 24
10/10/2025 13:42:05 Lebanon 24 Lebanon 24
في معراب.. اجتماع جعجع مع المجالس البلدية والاختيارية
lebanon 24
10/10/2025 13:42:05 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع يستكمل استقبال المجالس البلدية في معراب
lebanon 24
10/10/2025 13:42:05 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع يستقبل مجلس بلدية حارة الست
lebanon 24
10/10/2025 13:42:05 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الوكالة الوطنية

المجالس البلدية

مجلس بلدية

اللبنانية

الاختيار

رئيس حزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:33 | 2025-10-10
06:16 | 2025-10-10
06:11 | 2025-10-10
06:00 | 2025-10-10
05:54 | 2025-10-10
05:50 | 2025-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24