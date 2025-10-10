بري عرض مع وفد من القاع حاجات البلدة واستقبل جابر

Advertisement

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، عضو تكتل " القوي" النائب سامر التوم مع وفد من بلدة القاع ضم رئيس بشير مطر وعدد من ومخاتير البلدة حيث تم بحث للأوضاع العامة وشؤونا إنمائية وخدماتية ومطلبية عائدة لبلدة القاع والجوار.واستقبل وبحث معه في المستجدات السياسية والأوضاع العامة لاسيما المالية منها.ومن زوار بري : المفتي طالب.