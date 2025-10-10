Advertisement

لبنان

بري عرض مع وفد من القاع حاجات البلدة واستقبل جابر

Lebanon 24
10-10-2025 | 08:16
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سامر التوم مع وفد من بلدة القاع ضم رئيس المجلس البلدي بشير مطر وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة حيث تم بحث للأوضاع العامة وشؤونا إنمائية وخدماتية ومطلبية عائدة لبلدة القاع والجوار.
واستقبل بري وزير المالية ياسين جابر وبحث معه في المستجدات السياسية والأوضاع العامة لاسيما المالية منها.

ومن زوار بري : المفتي الشيخ أحمد طالب.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24